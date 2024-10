Lourdes Montes se sincera sobre Fran Rivera: "Los enfados nos duran muy poco"

Lourdes Montes se ha sincerado para su hermana Sibi Montes, y su pódcast "¿Quién... Eres tú?". Allí ha hablado sin tapujos sobre cómo es su matrimonio con Fran Rivera y sobre cómo lleva también su tercer embarazo.

La diseñadora, que espera su tercer hijo con el torero, ha abierto su corazón a su hermana y allí le ha confesado que "los dos somos muy caseros". Aunque feliz por aumentar la familia, Montes reconoce que este tercer embarazo le ha pillado más cansada. "Digan lo que digan, la energía y salud de los treinta no es la misma. Estoy infinitamente más cansada, tengo ya dos hijos y no es lo mismo. Lo estoy notando mucho. Quiero que pasen los nueve meses y tener al bebé. El trámite del embarazo me lo saltaría porque quiero estar al 100% con mis hijos, seguir mi ritmo y no puedo", reconoce.

Casada con Fran Rivera desde el 14 de septiembre de 2013 por lo civil, y por la iglesia desde julio de 2014, Montes revela cuál es el que cree que es el secreto de su matrimonio: "Yo creo que somos muy diferentes pero también tenemos puntos en común y creo que es el secreto para que una pareja funcione porque si somos muy iguales aquello salta por los aires y si eres absolutamente opuesto aquello es imposible que haya un punto en común y aquello no funciona".

Para la diseñadora la clave es que se complementan muy bien. "Yo creo que nos compensamos bastante bien, somos muy caseros los dos, si uno quisiera estar todo el día fuera de casa sería muy complicado porque el otro no le seguiría. Creo que nos adaptamos bastante bien a las preferencias del otro, creo que somos generosos a la hora de repartir el tiempo y con quien pasar ese tiempo y luego creo que los enfados nos duran muy poco, que eso es importante, no somos rencorosos ninguno de los dos, hay puntos en común y luego hay cosas que son muy opuestas", revela.