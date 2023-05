Luján Argüelles se lleva a su hija de reallity a la República Dominicana

Este martes 30 de mayo, Luján Argüelles partirá hacia la República Dominicana para comenzar las grabaciones de su nuevo programa "¡Vaya vacaciones", un reallity en el que ocho parejas de famosos vivirán momentos de divertimento, emociones y grandes dosis de entretenimiento. Se emitirá este verano en horario estelar. En otoño, Luján volverá a ponerse al frente de "¿Quién quiere casarse con mi hijo?" en Cuatro.

"Me embarco en una nueva aventura, y regreso con un programa al que le tengo mucho cariño. Estoy entusiasmada con mi vuelta a Mediaset. Y espero que todo vaya muy bien. Mañana, día 30, viajo a República Dominicana, y me han pedido que sea súper discreta y no revele todavía detalles del reallity. Cuando llegue allí me darán toda la información y veré quiénes son los famosos participantes. Prefiero no saber nada y enterarme en la isla. Eso si, le aseguro que van a vivir unas alucinantes vacaciones".

Y se lleva a su hija...

Si. Miranda se viene. Es muy pequeña y en cuanto acabe el colegio se reunirá conmigo.

'¿Quién quiere casarse con mi hijo?' regresa a Cuatro con Luján Argüelles Mediaset

Se ríe cuando le bromeo diciéndole que a ver si le sale un novio allí: "No estaría mal encontrar un buen novio. O montar el programa "Un príncipe para Luján", ja, ja, ja. Claro que quiero un príncipe en mi vida, pero si tengo la certeza de que lo puedo encontrar. Es frustrante que todavía no haya aparecido..."

Creo que es demasiado independiente y eso a los príncipes no les gusta de sus parejas.

-En el fondo prefiero estar así, sin pareja y tranquila. Ya tengo una edad en la que he vivido muchas cosas, una etapa de crecimiento personal que me hace sentirme serena y afrontar la vida con entusiasmo.