Lydia Lozano, indignada ante los rumores sobre el estado de salud de su marido: "Son falsos, Charly está fenomenal"

Hace apenas unos días se publicaba en varios medios de comunicación que el estado de salud del marido de Lydia Lozano era tan preocupante que ya no tenía ni fuerzas para sacar de paseo al perro. Es verdad que ha sido operado de una hernia discal y que se está recuperando en su domicilio, pero la misma Lydia nos asegura tajantemente que "Charly no se encuentra tan mal como dicen, es mentira, es más, pasea a nuestro perro todos los días. No entiendo que se publiquen este tipo de noticias sin confirmarlas, porque pueden hacer mucho daño".

- ¿Cómo evoluciona de la intervención?

- Favorablemente. Mira, la que realmente está fastidiada de la espalda soy yo, no mi marido. Lo que no entiendo es que siendo mentira lo que se ha publicado, me llame todo el mundo y nadie lo desmienta. ¿Para que me llaman entonces? Te repito que Charly está fenomenal, no sufre graves problemas de salud, eso es falso. Simplemente, hemos pasado por el quirófano los dos y nos estamos recuperando. No hay más historia. Todo lleva su proceso.

- Imagino que su esposo estará muy enfadado…

- Él pasa de todo, pero le entra el cabreo cuando ve que la familia y los amigos le llaman alarmados porque creen que se encuentra muy enfermo. Es que nos ha llamado todo el mundo… hasta sus amigos que viven fuera de España. No veas el follón que se ha montado. Pero no hay que darle la menor importancia. Estamos bien los dos.

Lydia Lozano y su marido, Charly García Gtres

- Y usted no para de trabajar.

- Sigo los jueves y los viernes en "Mañaneros", de TVE. Tengo colegas estupendos en la televisión.