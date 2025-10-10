Lydia Lozano rompe a llorar en directo al desvelar la operación de urgencia de Charly

Santi Acosta y Bea Archidona comienzan ‘De viernes’ presentando a sus colaboradores, como marca la tradición. Pero este fin de semana es distinto, pues no son cinco, sino cuatro. Falta Lydia Lozano, que deja su plaza vacía muy a su pesar, a consecuencia de un revés médico que ha sufrido su marido Charly. Aun así, no duda en ofrecer la última hora sobre su estado de salud de su esposo, en directo. Así desvela que ha tenido que pasar por quirófano de urgencia, siendo intervenido hace tan solo tres días. Al contarlo, no ha podido controlar su llanto.

“Hola, ¿qué tal estáis? Qué envidia me dais por el programa que tenéis esta noche”, dice la protagonista, que sin lugar a dudas preferiría estar trabajando que en un hospital. Pero no tarda en explicar qué le ha sucedido a su marido: “Después de unos meses que hemos tenido una serie de complicaciones con la espalda de Charly, el martes le operaron de urgencia…”, comienza a desvelar quebrándose de repente la periodista, que rompe a llorar sin consuelo. Sus compañeros la entienden, porque “lo has pasado mal, eso nos queda claro. Has tenido una semana complicada y quieres estar con él esta noche”, le reconoce el presentador.

Charly continúa ingresado en el hospital

“Pues bueno sigue en el hospital, pero bueno, él se va a poner bien. Es que estoy muy cansada”, reconoce Lydia Lozano completamente destruida, tras muchas noches sin poder dormir. Desde el plató le animan a no entrar en demasiados detalles, pero se preocupan por saber si se encuentra bien y si la operación ha salido según lo previsto: “Todo ha salido bien, pero queda mucho tiempo y ha teniod muchos problemas con la espalda y menos mal que llegamos a tiempo. Ha sido duro. Han sido unos meses muy duros. Él está dopado. Yo he dicho que para estar en un hospital hay que estar dopado y no sufrir”, dice ya recompuesta la colaboradora desde las inmediaciones del hospital.

“Él sabe que le esperan unos meses duros de rehabilitación, porque ha sido complicado. Y ya puedo decir que tengo un torero en mi vida, porque tiene una cicatriz de 30 centímetros”, dice Lydia Lozano echando manos al humor. Le recoge el testigo Santi Acosta, que para sacarle una sonrisa le dice que “ya no puede salir corriendo huyendo de ti”. Lo consigue y parece que esto le ablanda para reconocer algo en lo que estaba equivocada con él.

“Desde esta semana tengo que reconocer que eres un gran presentador, porque tengo que decir que me ha llamado Santi todos los días. La verdad que Santi y todos mis compañeros, y desde dirección, toda la gente me ha llamado. Pero Santi la verdad es que me ha llamado mucho la atención y estás entre mis favoritos”, le reconoce con una amplia sonrisa.

Lydia Lozano termina confesando cómo está llevando la convalecencia de su marido: “Es muy duro, porque sabéis que yo soy muy hiperactiva. Me levanto, voy a hablar con las enfermeras, vuelvo, voy a la máquina de refrescos, vuelvo, ¿no quieres un periódico? Yo te lo voy a comprar. Estoy todo el rato moviéndome. Le he afeitado, le he cortado las uñas, le he hecho de todo, de todo”, dice ya mucha más animada.