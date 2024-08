La madre de Javier Santos, hijo no reconocido de Julio Iglesias, en "estado muy grave"

María Edite, la madre de Javier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias, permanece ingresada en "estado muy grave" en la UCI de un hospital de Valencia, según publica hoy en su web la revista "Semana". Así lo aseguraron también en el programa "Juntos" de Telemadrid, donde revelaron además que la exbailarina había sido intervenida por "dolores encefálicos". Un duro golpe para su hijo, muy unido a ella y su gran respaldo en su lucha legal por ser reconocido por el cantante.

"Semana" destaca, de fuentes próximas a la familia, que María Edite "está muy mal" y que su hijo está en contacto constante con los médicos. La última vez que públicamente se vio a Edite fue cuando participó en el programa "¿Quién es mi padre?" presentado por Carlota Corredera. Un espacio en el que narró cómo fue su relación con Julio Iglesias. Un breve pero intensa relación fruto de la que nació Javier.

"No me gusta hablar de él, no me gusta porque sufrí mucho. No tenía a nadie. Me sentí sola y mi vida ha sido la soledad. Nunca pensé el aborto. ¿Embarazada? ¿Qué hago? ¿Con un niño? Yo no le llamé porque por aquel entonces no había móvil. Yo era una niña que se había quedado embarazada, sin dinero y que tenía que trabajar para seguir adelante. Mi vida no era perseguir a Julio Iglesias. Fui sola a dar a luz y me marché con mi hijo sola en brazos. Pocas cosas hay más tristes que esa", aseguró entonces en Telecinco.