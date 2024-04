La impactante fotografía de Javier Santos en su juventud: igualito a Julio José Iglesias

"Sueño mucho que me encuentro con él y a veces no consigo volver a dormir". Con estas emotivas palabras en "Y ahora Sonsoles" reflejaba Javier Santos su dolor ante la negativa de Julio Iglesias y de la Justicia a reconocerlo como hijo. En 1992, cuando solo tenía 13 años, presentó una demanda de paternidad contra el reconocido cantante, sumergiéndose en un largo proceso que todavía no ha dado sus frutos.

Pese a que un test de ADN demostró que Santos y Julio José Iglesias eran hermanos con una posibilidad del 99 %, la Justicia desestimó esta prueba porque determinó que la prueba biológica no se había conseguido de manera lícita. Javier explicó que la obtuvo a partir de una botella de agua de la que el hijo de Isabel Preysler bebió mientras hacía deporte y se olvidó al marcharse, pero su argumento no fue admitido y, a día de hoy, sigue sin ser reconocido como descendiente del artista.

Santos elevó su lucha a todas las instancias posibles. Agotadas sus posibilidades en España, llevó su causa incluso a Estrasburgo y la ONU, pero lo único que ha conseguido hasta ahora, según él mismo desveló, es que uno de sus supuestos hermanos lo reconozca como tal. "Julio José me presentaba como su hermano", dijo en una entrevista con la revista "Diez Minutos".

Javier Sánchez-Santos pone una demanda de paternidad contra Julio Iglesias Biel Aliño Agencia EFE

Precisamente, es a él al que más parecido se le puede sacar en una fotografía que acaba de compartir en sus redes sociales. Javier Santos ha presumido de sus años de juventud, en los que poseía un atractivo físico que le permitió trabajar como modelo.

"¿Os he contado aquella vez que hice de modelo para una marca de muy dudosa reputación?", pregunta a sus seguidores de Instagram al tiempo que publica la imagen en la que es imposible no recordar a Julio José Iglesias.

Javier Santos de joven, junto a una foto de Julio José Iglesias tomada en 2012 Redes sociales / gtres

Por lo visto, la relación entre ellos es más o menos cordial y Santos ha explicado en varias ocasiones que también conoce a Enrique Iglesias, aunque también le gustaría tener contacto con sus otros -muchos- supuestos hermanos: Chábeli, Rodrigo, Cristina, Victoria, Miguel y Guillermo.

De momento, Julio Iglesias no parece muy dispuesto a dar su brazo a torcer y conocer al hombre que asegura ser su hijo y al que las pruebas de ADN avalan como tal, aunque por ahora la Justicia no le respalde.