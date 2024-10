De Manuel Martos a Paula Echevarría: los famosos se vuelcan con Mario Vaquerizo en su peor momento de salud

La vida de Mario Vaquerizo ha dado un giro de 180º desde que el pasado fin de semana sufriera un grave accidente cuando actuaba con las Nancys Rubias en el festival Hortelaria de Cáceres. El vocalista se cayó del escenario y tuvo que ser trasladado al hospital de urgencia. "Tengo una fractura de la vértebra 4 y de la vértebra 6, pero estoy en muy buenas buenas manos con este equipo médico que me ha cuidado fenomenal", explicó cuando recibió el alta. Además, el televisivo también ha perdido parte de la visión, una de las preocupantes secuelas que le ha provocado el golpe.

Cinco días después, Mario Vaquerizo ha reaparecido en su perfil de Instagram y ha agradecido públicamente todo el amor y cariño recibido estos últimos días. Junto a una instantánea en el hospital, el líder de las Nancys Rubias ha escrito: "Antes de nada quisiera agradecer a todos las muestras de cariño y preocupación que he recibido y sigo recibiendo en estos días. La caída que sufrí podía haber sido mortal según me dijeron los médicos, pero gracias a Dios aquí estoy, aunque bastante dolorido y con pérdida de visión que espero recuperar porque estoy en las mejores manos de los mejores profesionales médicos. A ellos también, muchas gracias. Ahora repitiendo pruebas para volver a ser el Vaquerizo de siempre, así que estáis avisados. Pero quiero que sepáis que en momentos difíciles y duros el amor y la amistad que recibes es la mejor medicina. Os quiero mucho. Siento no poder contestar uno a uno porque no tengo visión suficiente".

El post se ha llenado en cuestión de minutos de infinitos mensajes hacia Mario Vaquerizo, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de salud de su vida. Aunque todo se haya quedado en un gran susto, le queda una larga recuperación y mucho camino por delante. Manuel Martos, Paula Echevarría, Dulceida, Antonio Banderas, Nuria Roca, Cayetana Guillén Cuervo, Bibiana Fernández, Patricia Pérez, Esther Cañadas, Ona Carbonell, Cristina Castaño o Elena Furiase han sido algunos de los tantos celebrities que han comentado la publicación del televisivo, apoyándolo en sus horas más bajas.

Uno de los mensajes que más ha llamado la atención ha sido el Tania Llasera, que ha recibido alguna que otra crítica entre los seguidores de Mario Vaquerizo. "Menos mal que no te has muerto Mario", ha escrito la televisiva en el post. Algunos fans del artista han tachado a la presentadora de insensible y a su comentario de "insensible" e "inapropiado".