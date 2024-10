Mario Vaquerizo cuenta las secuelas de su terrible caída: "He perdido un poquito de visión"

Tremendo susto el que todavía tienen en el cuerpo los familiares y allegados de Mario Vaquerizo. El cantante sufrió una grave caída mientras atendía un concierto en el festival Horteralia de Cáceres, precipitándose desde el escenario varios metros contra el suelo. El golpe fue tan fuerte que incluso perdió la conciencia y, por supuesto, se tuvo que cancelar su actuación: “Lamentablemente, no se encuentra en condiciones de subirse al escenario y el resto de Nancys tampoco”.

Vaquerizo fue trasladado al hospital de forma inmediata y allí se encuentra desde este domingo. Por fortuna, se encuentra “fuera de todo peligro” y se recupera favorablemente, tanto que ya ha sido dado de alta.

“Europa Press” se ha hecho con las primeras imágenes del cantante abandonando el hospital. En silla de ruedas y con un collarín, Vaquerizo ha detallado el alcance de las lesiones que sufrió: “Tengo una fractura de la vértebra 4 y de la vértebra 6, pero estoy en muy buenas buenas manos con este equipo médico que me ha cuidado fenomenal”.

Además, Vaquerizo ha ofrecido muchos más detalles sobre el incidente que le podía haber costado la vida, tal y como él mismo ha revelado: “Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Podía haber sido peor, porque tuve una caída bastante jodida y la verdad que esté vivo es guay, porque o bien me podía haber matado o me podía haber quedado paralítico. Pero gracias a Dios, creo que fue el cardado que llevaba lo que me paró el golpe”.

Mario Vaquerizo reconoce que “lo he llevado bastante mal”, aunque tiene lagunas y no recuerda nada del golpe: “Me caí y cuando recuperé la conciencia, porque la perdí, ya estaba en el camerino. No me di cuenta de lo que tenía hasta el día siguiente, en el hospital, cuando me desperté. Me ha afectado la visión, he perdido un poquito, pero es lógico por el golpe. Los profesionales del hospital me han cuidado como una reina. Estoy bastante dolorido, un poquito agilipollado, pero contento de estar aquí hablando con vosotros”.

Mario Vaquerizo es dado de alta tras caerse del escenario en el festival Horteralia de Cáceres EUROPA PRESS Europa Press

Vaquerizo se ha mostrado muy agradecido al personal del hospital que le atendió y cuidó, especialmente a las enfermeras, que le han hecho mucho más ameno su ingreso. “Me han salvado, aunque me han dicho que también me ha salvado el estar en forma, hacer mucho deporte, porque una caída así, si no controlas mucho y no tienes fortalecida la espalda, de hacer gimnasia y demás, te la podrías haber partido”.

El cantante se ha fracturado dos vértebras y presenta varios rasguños y hematomas, heridas de las que en estos momentos se recupera en casa.