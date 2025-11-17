Marco Asensio confirma su noviazgo con Lavinia León en el partido de la NFL

Marco Asensio ha recuperado de nuevo la ilusión tras su ruptura con Sandra Garal en junio de 2024, menos de un año después de pasar por el altar en Palma de Mallorca. El futbolista ha confirmado su noviazgo con Lavinia León este domingo 16 de noviembre, durante el partido de la NFL disputado en el Santiago Bernabéu. Allí, la pareja ha protagonizado su primer posado oficial como pareja.

Quién es Lavinia León

No ha sido hasta este mes de noviembre cuando Asensio y León han decidido dar un paso más en su relación y oficializar públicamente su noviazgo después de estar saliendo unos meses. Fue en verano cuando la revista "¡Hola!" publicaba las primeras fotografías del futbolista y su nueva ilusión en las aguas de la Costa Amalfitana, disfrutando de una romántica escapada. Antes de este primer viaje, Asensio y Lavinia habrían estado en Tailandia.

Miami Dolphins v Washington Commanders - NFL Madrid Game 2025 AFP7 vía Europa Press Europa Press

De momento, se desconocen muchos datos de la nueva ilusión del futbolista, salvo su faceta como influencer. Lavinia acumula más de 10.000 seguidores en Instagram, lugar en el que comparte sus planes, looks y escapadas por el mundo. A pesar del interés mediático que suscita su figura, la joven mantiene un perfil bajo y discreto en redes.

Sandra Garal y Ale Galán, una relación consolidada

La arquitecta, exmujer de Asensio, mantiene una consolidada relación sentimental con Ale Galán, uno de los mejores jugadores de pádel del mundo y expareja de Andrea Duro. El deportista compartió una emotiva publicación el 5 de octubre junto a Sandra Garal para conmemorar su primer aniversario. "Todo contigo", escribió Galán.