Los últimos meses de Encarnita Polo y su última noche

En la residencia Decanos de Ávila, Encarnita Polo contaba con una legión de admiradores y algunos buenos amigos. Nadie se explica la reacción de su presunto autor. No es un hombre que se identifique con actitudes violentas, más bien todo lo contrario. Según algunas hipótesis, el individuo podría padecer demencia y estaba internado en el área psiquiátrica de la residencia. En algún momento, salió de su zona y accedió al área donde se encontraba la artista y la estranguló mientras dormía, por lo que la icónica intérprete de «Paco, Paco, Paco» no pudo defenderse del inesperado y violento ataque.

El hombre permanece ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Ávila, bajo custodia policial, donde le practicarán una serie de pruebas que dictaminen el porqué de su inexplicable reacción.

Muerte por estrangulamiento

Fuentes de la investigación policial dejan entrever que la muerte fue por estrangulamiento, pero serán determinantes la autopsia y el análisis de los hechos para esclarecer oficialmente los motivos del asesinato y emprender las responsabilidades pertinentes.

Encarnita Polo CRISTINA BEJARANO LA RAZÓN

En la residencia están consternados ante la dramática situación. Una de sus trabajadoras cuenta a LA RAZÓN que «el hombre acusado de su muerte no es un individuo conflictivo, nadie podía esperarse lo ocurrido. Encarna era una mujer muy querida por los residentes, llevaba una vida muy tranquila y no tenía conflictos con nadie. Todos hemos sentido muchísimo su pérdida. Aquí era muy popular, hablaba con todo el mundo y le gustaba recordar sus éxitos del pasado. ¿Quién no conoce canciones como el “Paco, Paco, Paco” o “Pepa Bandera”? Tenga en cuenta que las personas que están internadas en nuestra residencia son mayores y conocen, la mayoría, la trayectoria profesional de Encarnita Polo».

Duelo en la intimidad

La familia de la fallecida ha decidido, en boca de su hija Raquel, uña y carne con su madre, que los actos funerarios transcurran en la más estricta intimidad. En estos momentos no quieren homenajes ni actos públicos.

Familiares y amigos despiden a Encarnita Polo en el cementerio de Ávila Agencia EFE

Quizás a Encarnita le habría gustado todo lo contrario, porque fue una artista que disfrutaba del cariño de la gente, y contaba con muy buenos amigos. Ella se merece el homenaje que su hija hoy le niega. Por lo menos eso es lo que pensamos los que tuvimos la suerte de conocerla muy de cerca y de compartir con ella fiestas y reuniones cumpleañeras. Su sonrisa perenne y su alegría contagiaban a los que la rodeábamos, era el alma de las fiestas. Una amiga fiel e incondicional. Este sábado, a las cuatro de la tarde, sus restos mortales recibían sagrada sepultura en el cementerio tanatorio Isabelo Álvarez Mayorga de Ávila, en presencia de su hija, su yerno, y pocos más. Como quería la familia fue un acto íntimo y lleno de emotividad. Un breve responso y el entierro.

Triste y desolador adiós a Encarnita Polo en Ávila Europa Press

Un funeral en Madrid

Pero dentro de unas semanas, se le dedicará un funeral en la madrileña iglesia de La Milagrosa, muy cerca de donde Encarnita vivió durante años, en la calle García de Paredes. Su intimísimo amigo, el prestigioso pintor Antonio Montiel, nos dice que, aparte de la versión del asesinato, hay una segunda que sitúa la muerte por causa naturales. «Una persona muy cercana a Encarnita me contó anoche que le habían dicho que apareció muerta en su cama a las siete de la mañana del pasado viernes. Y que fue por causas naturales. Llevaba internada en la residencia desde el pasado mes de mayo y parece ser que sufría un principio de Alzheimer. Se fue a vivir a Ávila para estar cerca de su hija, incluso vivió en casa de Raquel una temporada hasta que necesitó cuidados profesionales. La última vez que hablé con ella fue antes de irse a la residencia, y estaba bien. Después, ya no contestaba a las llamadas. Ninguno de sus íntimos amigos hemos conseguido hablar con ella desde entonces. La vamos a echar muchísimo de menos, era una gran mujer y una profesional maravillosa», detalla el amigo.

Encarnita Polo y Antonio Montiel, en Ávila, junto a la estatua de Adolfo Suárez Cedida

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno de Ávila ha confirmado que la muerte está siendo investigada por la Brigada Provincial de la Policía Judicial y que, «debido a la naturaleza de la investigación, no se proporcionarán más detalles hasta que se disponga de más información». También han pedido «respeto a la privacidad de la familia y allegados».