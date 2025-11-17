El lado más personal de Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz: los próximos invitados de 'El Hormiguero'

Esta noche, 'El Hormiguero' inaugura la tercera semana de noviembre por todo lo alto. Y es que Pablo Motos recibirá a dos famosos habituales de Antena 3: Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz. El vocalista de Nancys Rubias y el ganador de la última edición de 'El desafío' se sentarán en plató para promocionar 'Cazadores de imágenes', nuevo programa que se emitirá cada martes en laSexta.

A lo largo del programa de aventuras, Mantuliz recorrerá parajes impresionantes acompañado de rostros muy conocidos para los telespectadores. En el primer episodio, por ejemplo, el modelo e 'influencer' se desplazará hasta México para fotografiar la fauna marina del Mar de Cortés, acompañado en todo momento por la humorista Silvia Abril.

En el caso de Vaquerizo, su presencia se manifestará en la segunda entrega del programa, cuando viaje con Mantuliz hasta Uganda. El objetivo del dúo una vez asentados en el país africano será fotografiar al gorila de montaña, una especie muy frecuente en la zona. Aprovechando que ambos asisten a 'El Hormiguero' hemos querido repasar un poco acerca de sus vidas.

Las pasiones de Mario Vaquerizo

Pese a ser uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento español, una de las curiosidades más llamativas de Mario Vaquerizo es su formación: estudió Periodismo y ha trabajado muchos años como mánager y comunicador para otros artistas, un rol más técnico que suele quedar eclipsado por su faceta televisiva.

También es un apasionado del cine clásico y de la cultura pop, capaz de recitar fechas, anécdotas y referencias con una precisión que sorprende incluso a quienes lo conocen de cerca. Su imagen desenfadada contrasta con su disciplina laboral: mantiene rutinas fijas, se prepara a fondo para cada proyecto y es meticuloso en la organización de su agenda.

Otra curiosidad poco conocida es su interés por el patrimonio y los museos, que visita con frecuencia, algo que él mismo ha reconocido como una de sus aficiones más constantes. Además, su carácter espontáneo convive con una sensibilidad marcada por su educación en un entorno mayoritariamente femenino, que ha influido tanto en su estética como en sus referentes personales. En los últimos años también ha explorado nuevas facetas artísticas, desde la actuación en cine hasta la radio digital, ampliando un perfil profesional que va mucho más allá del personaje mediático que suele asociarse a él.

Amor por los animales y gran aventurero

Gotzon Mantuliz combina varias facetas que, a primera vista, parecen difíciles de unir: diseño, deporte, televisión y divulgación sobre el mundo animal. Su formación en diseño industrial explica la estética tan cuidada de sus proyectos y de sus contenidos, donde mezcla aventura, naturaleza y un estilo visual muy pulido. A eso se suma su reconocible relación con los perros que ha impulsado parte de su presencia pública y lo ha llevado a colaborar en iniciativas relacionadas con el adiestramiento y el bienestar animal.

Otra curiosidad destacada es su trayectoria previa a la fama: antes de consolidarse en redes y televisión (en formatos como 'Operación Triunfo' o 'El desafío'), trabajó en oficios muy diversos, desde dependiente en tiendas deportivas hasta diseñador gráfico, lo que moldeó su estilo versátil y práctico.

Además, Mantuliz ha hecho del deporte y la vida al aire libre dos de sus señas de identidad, ya sea corriendo, practicando surf o recorriendo rutas de montaña. Esa combinación de estética, aventura y cercanía ha contribuido a convertirlo en una figura influyente dentro del estilo de vida activo y creativo.