El hijo de Andrés Pajares, tajante contra su padre tras un insultante dardo envenenado

Andrés Burguera, hijo de Andrés Pajares, llevaba muchos años alejado del foco mediático. Nada se sabía sobre su vida y él permanecía ajeno a los platós de televisión que otrora conquistaba a golpe de polémica. Se adentró en muchas, pero quizá la más amarga era la que le enfrentaba directamente contra su padre. El problema no se ha solucionado y, con el paso de los años, parece difícil que llegue el perdón, pues el rencor ha crecido. Así se ha materializado ahora, después de que el mítico actor echase más leña al fuego en contra de su hijo, mientras salvaba a su hija Mari Cielo de la quema.

Este jueves 13 de noviembre era un día señalado con especial cariño por el actor. Estaba agendado un homenaje a su fructífera carrera y eran muchos los que acudieron a la cita en el Teatro Amaya de Madrid. Familia, amigos y fans no quisieron perderse el acontecimiento, aunque quizá hicieron más ruido las ausencias, siendo sus hijos los más sonados. El propio intérprete excusó a su hija Mari Cielo, reconociendo que por cuestiones profesionales no ha podido acompañarle en su gran día, dado que está grabando una nueva serie de televisión. Pero echó a los leones a su vástago, quien ahora carga contra él.

Andrés Pajares y su hijo Andrés Burguera, a la gresca

El actor no quería que se pusiese en duda el amor que siente su hija Mari Cielo hacia él en esta etapa de su vida. Es por eso que defendió su ausencia ante los micrófonos, pero no dudó en dejar claro que el trabajo no era precisamente lo que impedía que su hijo Andrés estuviese brindando con él y sus seres queridos: “Estará paseando. Está en El Retiro. Es que como está jubilado, va a El Retiro y se pasea”, lanzó a modo de dardo envenenado. Hacía referencia a las últimas imágenes captadas de su hijo el pasado mes de septiembre, que causaron furor.

Después de ser uno de los hombres más deseados en los años 2000, su aspecto físico ha dado un vuelco. Imágenes que se mostraron en exclusiva desde ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3, que dieron la vuelta al país y conquistaron las redes sociales. Todos opinaban sobre el “cambio radical” y cómo el tiempo había hecho mella en su anatomía. “Estoy estupendo, bueno, se hace lo que se puede. Habrá a gente a la que le gustaré y gente a la que no”, decía en septiembre, mientras defendía que su tiempo transcurría entre “la lectura, las traducciones y el gimnasio y los buenos alimentos”.

Pero ahora Andrés Burguera vuelve a hablar. Lo hace para responder a las indirectas de su padre, cargadas de ironía y mala baba. Decir que está jubilado y pasa el tiempo paseando por El Retiro, por eso no acudió a su homenaje, le ha sentado muy mal al hijo. Así lo ha recalcado ante los micrófonos de ‘Europa Press’, señalando que nadie le ha avisado, mucho menos invitado. Su relación con Andrés Pajares, su padre, está rota y el actor no está interesado en saber de su vástago: “No obligo a nadie a tener relación”, se lamenta. Es un tema que aún le provoca dolor, aunque haya pasado tiempo y lo tenga asimilado. No quiere entrar en más conflictos, guarda silencio, pero deja claro que es su padre quien ha roto lazos con él, mientras se permite el lujo en lanzarle dardos envenenados y pullas veladas ante la prensa.