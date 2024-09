Marcos Llorente y Paddy Noarbe anuncian que esperan su primer hijo

"Tenemos muchas ganas y la casa nueva la hemos construido pensando mucho en ellos", declaraba Paddy Noarbe, hace un año a "¡Hola!" sobre aumentar la familia junto a su marido, Marcos Llorente. Ahora su deseo se ha cumplido. La pareja está esperando su primer hijo. Ha sido la influencer la que ha compartido la noticia con sus fans publicando varias fotos mostrando su felicidad y el texto: "Celebrando la vida más que nunca. Gracias 🤍 pequeño ser de luz 🌈✨💫☀️🐣".

Son fotos tomadas por el matrimonio durante el pasado verano, en las que la mujer del jugador del Atlético de Madrid titula "la magia de este verano". En una de ellas, el futbolista toca la tripita de Paddy, mientras que en otra posa sonriente bajo el agua de la piscina.

Muchos son los fans y los amigos de la pareja que les han felicitado por tan importante noticia. Una de las primeras ha sido Beatriz Espejel, esposa de Koke, que ha escrito: "¡Deseando conocerte!", además de Romarey Ventura, esposa de Jordi Alba: "Enhorabuena guapa".

Otros compañeros, como Lucas Vázquez, del Real Madrid le dedica un "Ole! Enhorabuena 😘", la presentadora Cristina Pedroche: "❤️Enhorabuena❤️", y el actor Álex González, que es socio de Llorente, junto a Griezmann y Miguel Ángel Silvestre en el restaurante Rhudo, le envía un: "Ouuuhh… ENHORABUENAAA!!!❤️😄".

Una feliz noticia también comentada por Violeta Mangriñan, Amelia Bono, Ana Peleteiro, Natalia Osona, Sandra Garal o Marta Díaz.

Paddy afronta esta nueva etapa llena de ilusión y "superbien, disfrutándolo enormemente y ahora contenta de que ayer por fin se lo contáramos personalmente a los 2 amigos que nos faltaban para que dejara de ser un pequeño secreto jiji (se me da fatal guardarlos y no expresar mis ilusiones a los 4 vientos)". "Lo supe un par de días después de mi primera falta de período porque soy muy regular y fue el primer mes que habíamos decidido agrandar la familia. Solo puedo estar agradecida por cómo se han dado las cosas, no he tenido ningún síntoma de malestar, ni náuseas ni dolores. Como diría mi padre "soy asintomática" jaja La tripa ha hecho POP hace pocas semanas y el pecho sí que lo he notado cambiar desde el primer mes", asegura la influencer.

"Os iré compartiendo estas pequeñas cosas relativas a mi proceso, hábitos y la línea principal de mi perfil, pero mi contenido va a seguir siendo el mismo (ya sabéis que no quiero mezclar a mis futuros hijos con mis redes). He escuchado a miles de madres y padres hablarnos de lo especial que era este momento y aún así no me podía imaginar que esto iba a ser tan impresionante hasta que he comenzado a vivirlo. Y eso que no ha hecho más que empezar. Estoy deseando descubrir todo lo que esta etapa nos enseña. Gracias gracias gracias por cada mensaje, de corazónnnn", concluye en redes.

La influencer y el jugador rojiblanco contrajeron matrimonio el 30 de junio de 2023 rodeados de familiares y amigos en la Fortaleza de Albercuitx, en Pollença (Mallorca).