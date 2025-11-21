Aplausos en cadena tras el despido de Alessandro Lequio: las reacciones que marcan un cambio de guion

El anuncio del despido de Alessandro Lequio por parte de Mediaset, tras hacerse públicas las nuevas informaciones sobre la verosimilitud de las acusaciones de malos tratos que durante años ha sostenido su exmujer Antonia Dell’Atte, ha desencadenado una oleada de reacciones tan breves como elocuentes. Tres mujeres, cada una desde una historia distinta, han coincidido en un mismo gesto: el aplauso.

Antonia Dell’Atte y Alessandro Lequio Gtres

Antonia Dell’Atte, que ha mantenido durante décadas un discurso firme sobre lo que vivió a su lado, fue la primera en celebrar la noticia. La exmodelo afirmó que brindó tras conocerse la decisión y respondió con un aplauso público a la publicación que confirmaba la salida de Lequio de Mediaset. Un gesto cargado de simbolismo para alguien que lleva años reclamando ser escuchada.

Romance polémico

La reacción de Mar Flores tampoco pasó desapercibida. La modelo, que mantuvo una relación con Lequio en los años noventa -un romance que terminó envuelto en polémica tras la filtración de unas fotografías de ambos en una cama-, optó por una respuesta tan concisa como significativa: un emoji de aplausos al post de El País que informaba del despido y que recordaba la entrevista a Dell’Atte publicada días antes. No sorprende en el contexto de Mar en calma, el libro autobiográfico en el que Flores ya dedicaba palabras nada amables hacia su antiguo compañero sentimental. Su gesto fue una confirmación silenciosa, pero nítida.

Mar Flores y Alessandro Lequio Gtres

Y, en paralelo, otra figura pública que había sido objetivo de críticas por parte de Lequio levantó también su voz -o, mejor dicho, sus manos-. La actriz Hiba Abouk reaccionó exactamente igual: aplaudiendo. La protagonista respondió así a los ataques que el colaborador televisivo lanzó contra ella tras su separación del futbolista Achraf Hakimi, acusado en Francia de un delito de violación. Lequio llegó a llamarla "sórdida" y a instarla a "ponerse a trabajar". El aplauso de Abouk sonó a reivindicación, a cierre de etapa.

Lo llamativo del momento no es solo la coincidencia, sino el eco emocional que deja. Tres mujeres con trayectorias distintas -una exmujer que denunció durante años, una exnovia que revisita su pasado desde la distancia y una actriz señalada públicamente- reaccionan con una misma respuesta lacónica, casi coreografiada. Un gesto que, más que un comentario, es una lectura colectiva del clima actual: breve, público, contundente.