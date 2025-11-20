Así es María Palacios, el paño de lágrimas de Alessandro Lequio tras su despido

Alessandro Lequio ha perdido su trono en Telecinco. No aparecerá más en los canales de Mediaset, después de que la cadena haya decidido este miércoles 19 de noviembre despedirle de manera fulminante. Después de 20 años ligado a la empresa de Ana Rosa Quintana, Unicorn, se ha despedido ya de su asiento de colaborador. Las acusaciones por malos tratos de Antonia Dell’Atte a su ex le ha dejado sin trabajo. Y eso que lleva décadas denunciando públicamente lo que sufrió junto al conde italiano durante su relación y él mismo ha reconocido algunos episodios. Esto le colocó en el abismo y finalmente ha sido empujado al precipicio cuando los abogados de la modelo se reunieron con responsables de la cadena.

“La justicia falló que yo no mentía cuando lo llamaba maltratador”, aseguraba ella, a pesar de que ningún juez ha juzgado por malos tratos al ahora excolaborador. No hay sentencia contra él, aunque sí sus respectivos testimonios. El pasado al final le ha dado alcance y las consecuencias las ha conocido ahora. Ha perdido el trabajo y pasará más tiempo en casa. Aquí le espera con los brazos abiertos su esposa, María Palacios, quien es a buen seguro su principal apoyo en estos momentos complicados. Un pilar fundamental en su vida desde hace ya más de 25 años, desde que se conocieron a finales de 1999.

María Palacios, volcada con Alessandro Lequio

Como cabría esperar, la pérdida de su empleo ha sido un mazazo inesperado para Alessandro Lequio. Después de casi tres años ligado a la cadena, ahora se reúne con sus abogados para ver qué puede hacer para no salir perdiendo la partida por completo. Mientras encaja el golpe y prepara la réplica, se refugia en su mujer. María Palacios es licenciada en Comunicación y también trabaja en los medios, aunque no frente a las cámaras como acostumbraba su marido. Se vincula a la moda, ha sido pieza clave en ‘Hola’ y ha sido representante de la firma italiana Sucrette. También dirige el programa digital ‘La red social de María’. Pero su silencio es férreo y nunca sale a la palestra a desmentir ni confirmar, ni tan siquiera responde.

María Palacios y Alessandro Lequio Gtres

Como el conde italiano, María Palacios proviene de buena familia, nacida en el seno de miembros de la alta sociedad. Se conocieron en un evento en Mallorca en 1999, cuando ella tenía 22 años y él 39. Nunca ha prestado atención a los 17 años que les separa y se casaron el 15 de noviembre de 2008 en el monasterio de Santa María la Real de Sacramenia, Segovia. Lo hacían tras superar una profunda crisis que les mantuvo separados en 2007, solventando sus diferencias y formando equipo inquebrantable desde entonces. Una familia cuando llegó su hija Ginevra a sus vidas en agosto de 2016.

No se espera que María Palacios adopte un papel público para defender a su marido de las acusaciones de Antonia Dell’Atte. Son dos décadas señalándole y ella ha optado por el silencio. A la sombra, en la intimidad de su hogar, es su fiel escudera. Así lo ha sido en los momentos más duros de su vida, especialmente cuando en el año 2020 falleció su hijo, Aless Lequio, víctima de un cáncer. María no se pronunció jamás ante la prensa, pero estuvo ahí en todo momento sujetándole la mano. También cuando Olvido Hormigos puso en jaque su matrimonio con supuestas pruebas de su infidelidad y entrando en batalla legal contra ella. Por cierto, ganaron. Así desean continuar, sumando victorias, aunque ahora encajen un revés.