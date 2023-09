Mario Vaquerizo: "Yo no sé lo que hay que hacer con Rubiales, pero agradecería que las chicas fueran más valientes"

El caso Rubiales sigue generando titulares. Ahora ha sido Mario Vaquerizo, en su intervención en "TardeAR", el nuevo programa que dirige Ana Rosa Quintana, en Telecinco, el que ha dado su opinión. Unas palabras que no han estado exentas de polémica.

El nuevo programa de la periodista coincidió con la rueda de prensa que daba Montse Tomé, la nueva seleccionadora del Fútbol Femenino, en la tarde del pasado lunes, en la que daba a conocer la lista de jugadoras que participarán en la próxima convocatoria de partidos. Al abrir el debate, el cantante, y marido de Alaska, comentó abiertamente: "Yo no sé lo que hay que hacer con Rubiales, porque es una situación bastante difícil. Yo no me voy a posicionar, pero creo que sí agradecería por parte de las chicas que han sufrido todo eso, que fueran más claras y más valientes y decir 'esto ha sido así', porque si no nos basamos en suposiciones".

La opinión del cantante de las Nancys rubias no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales, provocando todo tipo de reacciones. "No sé qué quiere decir Mario Vaquerizo cuando pide 'claridad' a las jugadoras de la Selección, ni Xavier Sardà cuando una parte de él piensa que "no monten tantos pollos, que jueguen y se dejen de historias", afirma un internauta.

"Mario Vaquerizo explicando a las víctimas de abuso cómo ser buenas víctimas de abuso. Empieza fenomenal #TardeAR, la verdad", afirmaba otro usuario.