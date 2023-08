Mario Vaquerizo se pronuncia sobre la cancelación de 'Sálvame': ''todos tenemos que desaparecer, no nos podemos perpetuar''

La cancelación de 'Sálvame' ha supuesto para muchos un alivio mientras que para otros ha sido una terrible pérdida televisiva pero como todo en la vida. El último en pronunciarse ha sido Mario Vaquerizo quien ha confesado que le dio tristeza pero todo en esta vida tiene su fin.“Sigo reivindicando el papel tan importante que ha hecho un programa como 'Sálvame', que ha cambiado el modo de hacer televisión y desgraciadamente ha desaparecido porque todos tenemos que desaparecer, no nos podemos perpetuar. Y no hay que verlo como una traición”, afirmaba para luego dedicarle unas palabras a su presentador por lo ocurrido meses atrás.

En marzo de 202, Jorge Javier Vázquez aprovechaba su espacio de trabajo en una conocida revista para dedicarle unas duras palabras a Alaska y Mario Vaquerizo por sus supuestas inclinaciones políticas. Vaquerizo, que ya respondió al presentador tras lo ocurrido ha vuelto a contestar cuatro meses después tras ser preguntado por esa dedicatoria. “Jorge puede tener su opinión. ¿Quién soy yo para decir que Jorge Javier no opine? Yo lo respeto, otra cosa es que lo comparta. Pero Jorge Javier, no me conoces”, decía el líder de las Nancys Rubias en el podcast ‘El sentido de la birra’.

Mario Vaquerizo Youtube

Para el de Badalona, tanto Alaska como el cantante les supuso una gran decepción por “compadrear de una manera tan descarada con representantesde un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio, trans”.

El periodista ha querido ser claro lanzándole una pregunta directa al presentador. “¿Por qué te he decepcionado?La decepción está en ti, no en mí”, cuestionaba Vaquerizo confirmando que no tiene trato personal con Jorge Javier y dejando claro que solo han coincidido laboralmente. “Realmente no nos conocemos, hemos compartido programas donde me he divertido un montón. Y no tengo ningún problema con Jorge Javier, pero me da igual lo que piense. No me preocupa lo que piense, me preocupa la pérdida de los seres queridos y me preocupa quedarme calvo”, concluía.