Marisa Paredes y su inesperada revelación: "Todas hemos sido violadas alguna vez"

La reconocida actriz Marisa Paredes se ha pronunciado acerca de la confesión de Cayetana Guillén Cuervo, quien revelaba hace unos días que sufrió una agresión sexual cuando tenía 6 años. Una revelación que ha provocado la reacción, y el apoyo, entre otros de su hermano Fernando Guillén Cuervo. Marisa Paredes ha asegurado al respecto que "todas las mujeres hemos sido violadas alguna vez. Unas veces con conocimiento y otras veces sin conocimiento, pero vamos, con fuerza y violencia es mucho peor", comenzaba diciendo.

Dos meses después de su polémica reacción al ver a Isabel Díaz Ayuso en el funeral de Concha Velasco, la actriz ha roto su silencio ante los medios para admitir que fue un gesto "totalmente espontáneo", pero ha matizado que "no se ha explicado bien" lo que pasó. "Yo me uní al 'fuera' que ya se oía detrás de mí. Después me dijeron: 'Bueno, quizás no era el momento'. Lo siento, los momentos no se escogen", ha aclarado.

La actriz también ha hablado de su faceta de abuela. La actriz tiene una nieta "Telma", que hará "tres años el 16 de mayo" por la que pierde la cabeza y por la que asegura ha recuperado la energía. "Llegó en un momento en el que yo estaba un poco baja y ella me ha dado la fuerza" para afrontar todos los proyectos futuros, entre ellos un nuevo trabajo en el cine con un director catalán, así como un proyecto teatral a largo plazo, para "octubre o noviembre de este año".