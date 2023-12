Marta López estrena un nuevo negocio mientras espera la llamada de la televisión

Marta López ha sabido reinventarse más allá de la televisión y lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Ha tenido altibajos en cuanto a su popularidad se refiere, pero ha tenido el acierto de invertir bien el dinero que ganaba frente a las cámaras. Regresó a la pequeña pantalla después de una larga temporada fuera de los focos gracias a "Sálvame". Se convirtió en una de sus estrellas, pero la cancelación del programa le dejó sin plató en el que ser colaboradora. Pero mientras espera a que el teléfono suene y vuelva a tener una oportunidad, ha querido iniciar una nueva aventura empresarial. Un nuevo negocio que se suma a los muchos que ya atesora, sin contar con su faceta como influencer, que le suponen unos inestimables beneficios.

Pero su nuevo reto fuera de la televisión es la apertura de un nuevo local, Le club Somosaguas, situado en Pozuelo de Alarcón. Como no podría ser de otra forma, para la inauguración ha querido congregar a aquellos buenos amigos con los que ha compartido vida en los pasillos de Mediaset. Así lo hicieron Kiko Hernández, que acudió del brazo de su marido, Fran Antón; su íntima Makoke; amigos periodistas como Antonio Montero , Kike Calleja, Aurelio Manzano, Ángela Portero, Patricia Cerezo o Cristina Tárrega, entre muchos otros.

Y como la ocasión lo merece, no ha dudado en hacer doblete y dividir su debut entre el jueves y este viernes 15 de diciembre. Esta segunda cita supondrá el estreno del "Show Music Club", en el que actuará Legend Queen con el cantante Jota Bejarano del musical We will rock you, además de la cantante y Dj Vanesa Klein. Un espectáculo que "combina la elegancia de su interior con la energía de la música en un ambiente desenfadado inspirado en los grandes clásicos", como así recoge "Lecturas".

Una nueva oportunidad para aquellos otros que no pudieron estar en la inauguración del jueves o no quieran perderse la fiesta del viernes. Las redes sociales de los asistentes echaban humo esta noche, mostrando lo bien que se lo pasaron.

El nuevo club nocturno de Marta López en Pozuelo "cuenta con 800 metros cuadrados de espacio en el que destaca una impresionante decoración –a cargo de la interiorista Mar Vidal-, permitiendo a los visitantes sumergirse en una experiencia única, mientras disfrutan de la música en directo, las bebidas y sus originales azafatas". Pero, además de una estética cuidada al milímetro, buena música y buen ambiente, también se ofrece un catering bajo el sello del chef Víctor Sobejano.