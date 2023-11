Marta López Álamo toma una drástica decisión a raíz de las críticas

A principios de la semana despertaban los medios de comunicación haciéndose eco del debate que Marta López Álamo había despertado en las redes sociales. En un preguntas y respuestas a la modelo le hablaban sobre "¿cómo hacía para mantenerse así de delgada?", a lo que respondió “delgada depende de para quién”. Es a raíz de este comentario que se propagó el pensamiento de que Marta López Álamo estaba normalizando la extrema delgadez y aunque sus palabras pudieron no ser las más acertadas, su intención era fomentar una dieta sana junto con ejercicio para mantenerse en forma.

“Estoy sana y delgada. Si aceptamos lo curvy dejadme estar a mi como me dé la gana. Y por supuesto hay en mi profesión (modelo) muchísimas chicas más delgadas que yo. Dejad de poner titulares tendenciosos que omiten información y descontextualizan. Luego nos alarmamos de que hay casos de jóvenes que acaban con sus vidas por acosos o presión. No voy a esconderme en una cueva por estar como quiero estar. Tengo todo el derecho del mundo a estar como quiera y obviamente vosotros a opinar, pero si opináis sobre el tema no omitáis información ni hagáis afirmaciones como que tengo ‘extrema delgadez’ ya que voy a empezar a tomar medidas porque no es ni medio normal”, defendía Marta harta de los ataques de los medios de comunicación que se dedicaban a publicar de manera “descontextualizada” sus palabras.

Marta López Álamo asiste a la gran fiesta del verano con la que la revista Glamour España celebra su veinte aniversario en el Hipódromo la Zarzuela, a 5 de julio de 2022, en Madrid (España)PHOTOCALL;FIESTA;GENTE;VERANOJosé Ramón Hernando / Europa Press05/07/2022 José Ramón Hernando Europa Press

Lo cierto es que no es la primera vez que la modelo dedica un espacio en sus rede sociales para hablar de su historia personal. En 2022 concedió una entrevista para hablar de la enfermedad contra la que había estado luchando cuatro años. “Estos trastornos vienen de una falta de autoestima en una misma. Cuando tienes uno, mutas. Te conviertes en una persona diferente. Yo me volví manipuladora, mentía”, habla sobre su experiencia mientras añadía lo duro que fue y que sus pensamientos por aquel entonces se centraban en “que nunca más iba a ser feliz ni disfrutar de la vida. Aunque yo ahora esté delgada, estoy sana y es para que veáis el cambio que he dado y sobre todo para que sepáis que si yo he podido, vosotros también podéis”, remarcó para añadir un agradecimiento a “la gente que me conocía en esa época, sobre todo mi familia y obviamente yo misma, sabemos la evolución física y mental que he tenido y estoy muy orgullosa”.

Por el momento Marta López Álamo ha decidido tomarse un tiempo para ella y cerrar su cuenta de ‘Instagram’; pero aún así, continúa compartiendo contenido desde su perfil de ‘TikTok’, donde sube vídeos sobre ella y sus nuevos proyectos.