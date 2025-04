Meghan Markle y su doble discurso: promueve la comida sana en As Ever mientras sus hijos comen nuggets

Meghan Markle siempre ha sabido cómo vender una imagen. Desde su paso por la realeza hasta sus ambiciosos proyectos mediáticos, la duquesa de Sussex ha construido una imagen de madre atenta, moderna y comprometida con la vida saludable. Sin embargo, sus recientes declaraciones no han pasado desapercibidas. A pocas semanas de ensalzar la importancia de la comida sana y los alimentos frescos en su programa "As Ever", Meghan ha confesado que en casa, la realidad es mucho menos glamurosa: sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, cenan con frecuencia nuggets de pollo congelados, hamburguesas vegetarianas y "Tater Tots".

Cocina equilibrada y orgánica

En una entrevista con "The New York Times" antes del lanzamiento de su esperada serie, Meghan admitió que su congelador está "repleto" de alimentos preparados, lo que pone en entredicho el ideal de vida saludable que predica. Sus palabras parecen contradecir no solo su discurso actual, sino también la imagen idílica que ha tratado de proyectar de su hogar en Montecito, en California, donde supuestamente reina la cocina equilibrada y orgánica.

Meghan Markle bailando en su serie documental Netflix

El contraste entre su mensaje público y su vida privada no ha pasado inadvertido. En el segundo episodio de "With Love, Meghan", una serie de conversaciones que mantiene con distintas personalidades, la duquesa de Sussex compartió un recuerdo de su infancia con la actriz y escritora Mindy Kaling. Según ella, creció alimentándose de comida rápida y bandejas de comida congelada porque sus padres trabajaban y pasaba muchas horas sola en casa. "Parece una época muy diferente, pero eso era lo normal para las comidas infantiles de microondas", reflexionó con cierta nostalgia.

Sin embargo, lo que parece una anécdota inocente ha levantado cuestionamientos sobre la coherencia de su mensaje. Si bien Meghan ha sido enfática sobre la importancia de criar a sus hijos en un ambiente saludable y libre de alimentos ultraprocesados, esta revelación sugiere que la esposa de Harry de Inglaterra no es tan estricta con su propio hogar como podría parecer. En "As Ever", su nuevo espacio de estilo de vida, aboga por la alimentación consciente, pero sus palabras al "New York Times" muestran que su día a día no siempre se alinea con esa filosofía.

Imagen de madre ocupada

Esta no es la primera vez que Meghan Markle es acusada de inconsistencia en su narrativa. Desde su salida británica, ha construido una marca personal basada en la transparencia y la autenticidad, pero episodios como este ponen en tela de juicio hasta qué punto su imagen es una construcción cuidadosamente calculada. Sus seguidores podrían argumentar que es simplemente una madre ocupada que, como muchas otras, a veces opta por soluciones rápidas para la cena. Sus críticos, en cambio, ven en esto otra muestra de que su discurso público está muy alejado de su realidad cotidiana.

Harry y Meghan Markle en las primeras imágenes sobre su serie Netflix

En cualquier caso, queda claro que la vida en Montecito no es tan diferente de la de muchas otras familias: a fin de cuentas, incluso los Windsor de California parecen sucumbir a la comodidad de los nuggets congelados.