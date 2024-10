El mensaje de Laura Escanes a Óscar Casas para conseguir una cita

Laura Escanes ha sido la última invitada al pódcast de Xuso Jones y Briten, La influencer ha charlado sobre "la edad de la maternidad" aunque ha terminado enviando un mensaje al actor Óscar Casas con el que tendría una cita. La creadora de contenido ha pedido a los presentadores que le busquen "un novio" y a ellos les ha faltado tiempo. En un momento de la charla han pedido el teléfono a Escanes y Xuso ha elegido: "Pegarías con Óscar Casas. Vamos a enviarle un mensaje en directo por el DM de Instagram". Aunque en principio la elección no parece haberle hecho mucha gracia a la ex de Álvaro de Luna al afirmar que Casas "es muy pequeñito, ¿no?", finalmente ha aceptado ante el dato que le ha aportado Briten: "Los yogurines son muy serviciales".

"¿Qué es lo peor que puede pasar?", le preguntaba Britten antes de escribir el siguiente mensaje: "Me acabo de despertar (he soñado contigo) y me he dado cuenta que nunca te contesté. Estás de toma, pan y moja, la verdad. A ver cuando nos vemos, tengo ganas de conocerte".

"No me lo puedo creer" ha sido la primera reacción de Escanes, aunque finalmente ella misma le ha lanzado un mensaje desde los micrófonos del pódcast: "Óscar, ¿qué tal?".

Escanes ha confesado que a veces entra en Raya, el Tinder de los famosos para ligar. "Me he encontrado en la aplicación a mis dos ex famosos", ha dicho haciendo clara referencia a Risto Mejide y Álvaro de Luna.