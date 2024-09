La mentira que Darling Arrieta contó y que aún pesa en su conciencia

La muerte de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho truncó la vida de sus respectivas familias. Ambas perdieron a un ser querido, aunque lógicamente las circunstancias no son comparables. Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo han tenido oportunidad de abrazar a su hijo, aunque lo hiciesen con la incomodidad que suponer emplazar el gesto entre los barrotes de una cárcel tailandesa, una de las más peligrosas del mundo. Pero en este país el chef asesinó con premeditación al cirujano colombiano, además de descuartizarlo en 17 partes y tratar de esconder su crimen esparciendo los pedazos por la isla. Aún hay partes que no se han encontrado, un hecho que ha añadido más dolor si cabe a su familia, que tan solo suplicaban a las autoridades tailandesas que les devolviesen los restos de su ser querido para darle cristiana sepultura. Lo tuvieron muy difícil para conseguirlo, como así ha recordado Darling Arrieta, hermana del fallecido, en el documental ‘El caso Sancho’ de MAX en España.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho Redes sociales / EFE

Es mayúsculo el revuelo que ha generado Rodolfo Sancho al participar en este documental sobre el asesinato cometido por su hijo. No tanto por su papel, sino por las frases que pronuncia. No sientan bien que equipare su dolor con el de los Arrieta, que hable de dos víctimas o que denuncie discriminación popular y de la justicia al no creerse la versión de que Daniel Sancho asesinó a su amigo porque iba a ser violado. Más allá de sus declaraciones, más discretas han sido las de la hermana del cirujano, que desde el dolor tampoco ha tomado las mejores decisiones. O al menos eso es lo que se lamenta ahora, después de que ha pasado tiempo y que el asesino de su hermano está cumpliendo condena perpetua. Ahora, echando la vista atrás, hay una mentira que le contó a sus padres que le atormenta, pero que en su momento consideró que era lo más acertado.

“Una de las cosas que yo le tenía miedo era no traer los restos de mi hermano. Todos los días le pedía a Dios eso y le decía que no permitiera que finalizara el año sin que el cuerpo de Edwin llegara a Lorica”, dice Darling a cámara, recordando la lucha con las autoridades para recuperar los restos de Edwin, que estaban siendo objeto de estudios forenses de cara al juicio contra su asesino. Y es en este punto donde ella se vio obligada a mentirle a sus padres para no ahondar más si cabe en su sufrimiento. “Le pido perdón a Dios por esa mentira que le dije a mis papás. Les dije que sí había aparecido todo el cuerpo, porque para una madre debe ser terrible que hay una parte de su hijo que no aparece”, confiesa cómo protegió a sus padres de un daño extra que no repararía el vacío que sienten desde el 2 de agosto de 2023.

El contenido de las bolsas de Daniel Sancho Y ahora Sonsoles

De haberse encontrado todo el cuerpo de Edwin Arrieta, el juicio de Daniel Sancho podría haberse resuelto de manera bien distinta. Por un lado, se podría haber probado con exactitud cómo falleció el cirujano, pues hay discrepancias desde el inicio de la investigación. Incluso se llegó a plantear una puñalada como causa de la muerte, porque había una camiseta, sin sangre, pero con un agujero. También se ha afirmado que Daniel Sancho habría matado a su amigo cortándole la cabeza, es decir, que la causa de la muerte fue por degollamiento, al encontrarse aún con vida cuando inició la tarea. No se ha podido probar con precisión y son tan solo conjeturas basadas en su testimonio, que podría estar desvirtuado en su empeño en demostrar que estaba siendo víctima de amenazas y a punto de sufrir una violación. Lo que no llega a explicar hasta el punto de convencer es por qué compró todo el material necesario para su asesinato antes del crimen y si era para cocinar como dice… ¿por qué no compró comida?