Silvia Bronchalo desoye a Daniel Sancho y contrata nuevo abogado para nuevas demandas

La relación de Daniel Sancho y su madre, Silvia Bronchalo, no está pasando por su mejor momento y no solo porque el joven está preso en una cárcel tailandesa. Su condena a cadena perpetua por el asesinato con premeditación y descuartizamiento de Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto de 2023 le ha colocado en una situación delicada. Entre rejas. Pero sus problemas con su madre son, según se publica, por otro entuerto judicial que él no ve con buenos ojos y que desea frenar a toda costa. No está conforme con la decisión de su madre de emprender acciones legales contra su padre, Rodolfo Sancho, a quien le acusa de tratar de separarle de su hijo, además de un supuesto trato con “vejaciones e insultos”. Demandó, el caso fue archivado y ahora va a recurrir esta decisión.

Silvia Bronchalo en el Tribunal Provincial de Samui Gtres

Daniel Sancho no quiere que sus padres estén enfrentados, aunque llevan muchos años sin encontrar un punto de inflexión. Es más, ni tan siquiera el difícil horizonte judicial de su hijo les hizo aparcar sus diferencias. Ella finalmente se cansó de recibir presuntos insultos y un trato que ella define como “vejatorio”, además de tener la certeza de que su ex estaría intentando separarla de su hijo, como si estar en una de las prisiones más peligrosas del mundo a miles de kilómetros no fuese suficiente distancia. Se habló de las presiones de Daniel a su madre para que frene en su empeño de sentar al actor frente a un juez, creyendo que esta batalla paralela a la suya podría haberle perjudicado. Incluso se ha filtrado la contundente amenaza de “o te retractas o te destruyo”, que él le habría dicho a su madre.

La madre está dispuesta a todo por defender sus propios derechos y proteger sus propios intereses. Para ello, ha contratado a un nuevo abogado, como avanzan desde el programa ‘Juntos’ de Telemadrid, para que lleve a buen término la demanda que interpuso en mayo contra Rodolfo Sancho y que resultó archivada ante la falta de pruebas. Ahora, recurren ante la certeza de que ahora sí podrían probarlo. También al recopilar las supuestas incongruencias en las que habrían incurrido los testigos, aunque desde el mismo programa no ven demasiado recorrido a sus pretensiones legales y auguran el mismo final: “El auto lo he leído y parece argumentado y firme. La juez encargada del caso determinó que simplemente se tratada de tensión entre ambas partes”, descartando con ello posibles vejaciones, pese a que se pudiesen leer palabras como “pirada” o “incapaz”.

Silvia Bronchalo, Daniel Sancho y Rodolfo Sancho La Razón Gtres/Efe/Redes

“Asegura que Rodolfo Sancho enturbió la relación con su hijo. Según ella, el actor también le dijo que no fuera a Tailandia porque unos supuestos amigos de Edwin tenían a la familia amenazada de muerte. Insistió en que el padre le decía a su hijo que su madre estaba loca, mientras a ella le decía que era su hijo quien no quería saber nada de su madre”, detallaba Ángel Moya en el citado programa de la cadena autonómica, confirmando que Silvia Bronchalo ha cambiado de abogado, que va a por todas contra su ex y que ha presentado recurso contra el archivo de su primera demanda del pasado mes de mayo. Además, de paso, se anuncia la posibilidad de emprender acciones contra aquellos que se hayan inventado informaciones y dificultado su proceso.