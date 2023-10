Michelle Jenner rompe con el padre de su hijo: lleva todo el verano soltera

Michelle Jenner ha sabido compagina a la perfección su carrera como actriz y dobladora con su vida personal. Es de las pocas actrices que ha querido mantener realmente su vida alejada de la atención mediática, lo que conlleva el respeto de la prensa hacia según qué cuestiones. No reparan en sus movimientos, no siguen sus pasos, goza de total libertad para campar a sus anchas sin rendir cuentas a nadie, pues no utiliza los avatares de su corazón para promocionar sus trabajos, con lo que no incita a sus fans a solicitar más interés sobre su intimidad. Sin embargo, tras diez años de discreto romance con Javier García y un hijo en común, la pareja ha decidido separarse y comenzar una vida por separado.

Actress Michelle Jenner attending photocall of the 25th annual Jose Maria Forque Awards in Madrid on Saturday 11nd January, 2020. Jesus Briones GTRES

La intérprete nunca ha centrado el foco de atención en su pareja, quien ha logrado permanecer ajeno a la popularidad que arrastra la madre de su hijo Hugo. Llevaban más de una década compartiendo vida, buenos momentos, también algunos malos, pero sobre todo un compromiso de futuro en común, el cual les hizo ser papás en 2019. Pero ahora han entendido necesario distanciarse y comenzar a mirar por ellos mismos, tal y como ha dado a conocer la revista ‘Hola’ este martes 3 de octubre.

Desde la citada publicación aseguran que Michelle Jenner y Javier García han tomado la decisión de interrumpir su romance y disolver la familia que habían formado antes del verano. Es decir, llevan ya unos meses adaptándose a su nueva vida por separado. Eso sí, se muestran cautos a la hora de sentenciar que el amor entre ellos se ha terminado tras diez años de relación, pues dejan abierta la posibilidad a una reconciliación entre ellos, pese a que han disfrutado ya de planes estivales por separado. Algo que podría hacer pensar que la decisión tomada es en firme y ahora tienen que redefinir las bases de su nuevo vínculo.

Como decíamos, Michelle Jenner se ha preocupado mucho de alejar el foco mediático de su vida privada. Fue en 2012 cuando se tuvieron las primeras pistas sobre su relación con Javier García, tras la publicación de unas fotografías en las que se evidenciaba el cariño existente. Desde entonces han sido contadas las veces que se les ha podido ver juntos, porque siempre su celo les ha hecho disfrutar su amor detrás de las cámaras y lejos de miradas indiscretas. Nada de photocalls juntos, ni presentaciones de películas, ni demás saraos en los que la prensa también esté invitada. Se instalaron en una casa de campo en pleno contacto con la naturaleza y ahí han atesorado su romance, el cual parece que ha llegado a su fin, tras pasar el primer verano separados.