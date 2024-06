Nuria Fergó, molesta con Emma García: "Juanpi quiere que hable de mi trabajo y que yo brille"

Nuria Fergó ha empezado este mes de junio con una grave noticia: su prometido, Juan Pablo Lauro, fue ingresado en el Hospital Santa Elena de Torremolinos por una neumonía provocada por una bacteria de neumococo que posteriormente fue agravada por un derrame pleural. Tras semanas determinantes, marcados por un período crítico, los médicos dieron de alta al piloto argentino este jueves y él se encargó de transmitírselo a sus seguidores en las redes sociales: "Esto ha llegado a su fin, me acaban de dar el alta, estoy supermocionado y he llorado un poquito porque soy bastante sensible", informó. La propia Fergó, escribió también en sus perfiles: "Por fin se acaba esta pesadilla".

Una pregunta incómoda

La cantante ha retomado su rutina habitual y este sábado acudió al programa 'Fiesta', de Telecinco, con motivo de promocionar un musical en el que rinde tributo a María Dolores Pradera. No obstante, no pudo eludir las preguntas de Emma García, que quería indagar cómo se encontraba su pareja. "Yo estoy muy bien, estamos todos bien y muy felices, porque va todo fenomenal, como bien sabes he venido aquí a presentar mi proyecto tan espectacular homenajeando a María Dolores Pradera, que por eso estoy aquí esta tarde, que lo sepan todos los telespectadores que he venido aquí a presentar mi musical", remarcó la artista, dejando entrever que no quería hablar de su vida personal.

Sin embargo, la presentadora no se dio por vencida y siguió tratando de sondear sobre el estado de salud del piloto: " Ahora toca reponerse. Él está feliz, está en casa, así que todo fenomenal ", intentó zanjar Fergó.

"El quiere que yo hable de mi trabajo"

La extriunfita quiso reiterar que se encontraba en el programa por cuestiones laborales, incluso apuntó que también era lo que deseaba su novio. El programa reprodujo un vídeo en el que se volvía a incidir en el ingreso hospitalario de Juan Pablo y García volvió a preguntarle a Fergó si se había emocionado visionándolo. “Sí, pero ahora mismo Juanpi me estará viendo y estará enfadado porque él quiere que yo hable de mi trabajo y que yo brille”, puntualizó. “Él sabe todo el trabajo que hay detrás y no quiere que se hable de esto porque ya, como tú bien has dicho, lo hemos contado nosotros con total naturalidad y el venir aquí, a tu plató y poder contar todo lo que voy a hacer es lo que él quiere”, concluyó.