Nuria Fergó habla como nunca de los 'egos' de la industria musical: "Hay muchas envidias"

Nuria Fergó vivió un comienzo de verano agitado: su novio, Juan Pablo Lauro, fue ingresado en junio en el Hospital Santa Elena de Torremolinos por una neumonía provocada por una bacteria de neumococo que posteriormente fue agravada por un derrame pleural. Posteriormente fue dado de alta, y, como la propia cantante escribió en sus redes sociales se acabó "esta pesadilla". Ahora, ha vuelto a retomar sus compromisos laborales y ha concedido una sincera entrevista a la revista 10 minutos, dónde ha asegurado que no tiene amigos dentro de la industria musical.

Tal y como ha expresado, "sigue siendo la misma" después de la fama, pero con más experiencia, y ha explicado que sus amistades "siguen siendo las del colegio e instituto". "Son mis grandes amigos. Yo no tengo amigos artistas", ha manifestado, y no ha tenido reparos en hablar sobre las relaciones en el panorama discográfico. "Es una cosa que no entiendo, pero hay muchas envidias. No debería ser así, pero se percibe", ha declarado. Además, le han preguntado por su relación con Chenoa y ha dejado claro que solo les une su profesión: "Yo me llevo bien con todo el mundo. Somos compañeras. Todos somos compañeros, pero la palabra amigo abarca otras cosas. Somos compañeros de profesión. No te voy a engañar", ha zanjado.

Declaraciones de otros triunfitos

Chenoa fue igual de sincera respecto a su amistad con sus excompañeros de la Academia más famosa de la televisión y lo demostró en 2022, cuando se casó con el que ahora es su exmarido, el doctor Miguel Sánchez Encinas. Según reveló el programa de Telecinco, 'Socialité', antiguos concursantes como Nuria Fergó y Manu Tenorio habían asegurado no haber recibido su invitación.

"Eso son cosas de ella", respondió Fergó al respecto en el mencionado medio. "A mí me encantaría ir, pero a mí lo que realmente me encantaría es que sea muy feliz y que coman perdices", contestó por su parte Tenorio. Tras varias polémicas, la también presentadora aclaró a quienes consideraba sus amigos durante su estancia en el concurso: "Mis amigas son Geno, Gissela y Natalia. Ya lo habéis visto en la boda, os gusta mucho buscar ahí, no hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos, nada más", declaró.

Otra que tampoco tuvo reparos en revelar su verdadera relación con los extriunfitos, fue Verónica Romero. "Es imposible que tengamos una relación super love, super happy, porque pasa en todas las familias. Yo creo que es sano y es sano cuando tienes un problema, hablarlo con los compañeros", confesó en el podcast 'Me falta calle'. Asimismo, aclaró que con unos tenía "más afinidad que con otros, incluso a momentos". Y es que ya han pasado más de 20 años desde su coincidencia, y la vida y carrera de cada uno de ellos ha tomado distintas vertientes.