Nuevo golpe para Gavin Bonnar, ex de Telma Ortiz: su novela es retirada del mercado por la editorial

La historia entre Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar parecía sacada de una novela romántica con tintes cosmopolitas: ella, discreta y reservada, siempre a la sombra del foco mediático que acompaña a su hermana, la Reina Letizia; él, un abogado irlandés de pasado brillante, conocido por su matrimonio con la violinista Sharon Corr, de la banda The Corrs. Pero la realidad acabó pareciéndose más a una trama de desencuentros que a un cuento de amor.

La pareja, que compartió seis años de relación y una hija nacida en 2021, se separó el pasado año en medio de crecientes tensiones personales y económicas. Sin embargo, según revelaron diversas fuentes, uno de los principales motivos de la ruptura fue la publicación del libro de Bonnar, titulado "El cuarto poder". La obra, que el irlandés defendía como una reflexión sobre los medios, el poder y la libertad, se convirtió en un inesperado punto de fricción.

Exposición mediática

Tal y como explicó la periodista Silvia Taulés en D Corazón, Telma se opuso frontalmente a la publicación. Siempre celosa de su privacidad, no comprendía por qué su pareja insistía en sacar a la luz un proyecto que inevitablemente los expondría. "Telma siempre había estado en segundo plano, siempre se había escondido del ojo público. Él la pone en el disparadero otra vez", relató Taulés. La tensión culminó en una discusión monumental durante la presentación del libro, y la ruptura se volvió definitiva.

Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar, comparten mesa en el Festival Pedralbes, donde acudieron a ver el concierto de Carla Bruni larazon

Ahora, meses después, el golpe es también profesional para Gavin Bonnar. La editorial Agoeiro, encargada de publicar "El cuarto poder", ha decidido retirar la novela del mercado y rescindir su contrato con el autor. La decisión, confirmada por fuentes de la propia editorial a Vanitatis, habría estado influida por los lazos personales que unen al editor Jorge Alonso -amigo íntimo de Jesús Ortiz, padre de Telma y de la Reina Letizia- con la familia Ortiz Rocasolano. "Si el libro se publicó en su momento fue por esa amistad, y si se ha retirado, también", afirma Taulés.

Aunque no se han detallado los motivos oficiales de la retirada, el movimiento deja claro el deseo de la editorial de marcar distancia con Bonnar tras su separación de Telma. Un revés simbólico que coincide con un momento complicado para el abogado, alejado de la escena pública y de una estabilidad económica sólida.

A las tensiones derivadas del libro se suman dificultades financieras que, según allegados, desgastaron la convivencia. "Ella no podía mantener el ritmo de vida que él quería. Él no era rico; era su mujer la que trabajaba más", explicó la misma periodista. Tras dejar su casa de La Moraleja, la pareja se separó definitivamente, y Telma rehizo su vida centrada en su trabajo y sus hijos.

Para Bonnar, la novela que aspiraba a ser una declaración de independencia intelectual ha terminado convertida en un recordatorio doloroso de lo que perdió: su pareja, su estabilidad y su voz editorial. Una ironía que no se le escapa a nadie. En este nuevo capítulo, "El cuarto poder" no solo ha dejado de imprimirse; también parece haber puesto punto final a una historia en la que el amor y la ambición literaria se enfrentaron… y ninguno salió indemne.