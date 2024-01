Nuevos detalles de la ruptura de Risto Mejide y Natalia Almarcha: "Si a ti o a mí nos pasara lo mismo o nos íbamos a un terapeuta especializado o rompías"

Risto Mejide y Natalia Almarcha han decidido romper definitivamente su relación. Laura Fa y Lorena Vázquez, más conocidas como "Las Mamarazzis", fueron las encargadas de desvelar la noticia en exclusiva de su separación el pasado 15 de enero. El publicista y la farmacéutica, después de unas cuantas idas y venidas a lo largo de este año de , han puesto punto final a su noviazgo. Parece ser que las diferencias entre ambos son irreconciliables y la joven habría sido la encargada de dar el primer paso y de finalizar con su intenso pero breve romance con el presentador de "Todo es mentira".

Un día después de revelar la noticia, Laura Fa ha seguido profundizando en el asunto, arrojando luz a los motivos por los que Risto y Natalia han vuelto a tomar caminos separados. Aunque la periodista no se ha atrevido a hablar con claridad sobre lo ocurrido realmente entre la pareja porque considera que es algo "muy íntimo", sus palabras están dando mucho de qué hablar y han dado pie a infinitas especulaciones en redes.

Risto Mejide y Natalia Almarcha durante los Premios Antena de Oro 2023 GTRES

"No tiene que ver con nada económico. Es una causa que podría hacer sospechar de la existencia de terceras personas. Es eso o algún tipo de desajuste personal. Ella le pidió explicaciones por un tema, él de dijo "no me atosigues" y ella "pues mira, para llevar así la relación lo dejamos", ha comenzado diciendo Laura Fa. ''Yo si fuera Natalia (...) Si a ti o a mí nos pasara lo mismo o nos íbamos a un terapeuta especializado o rompías'', ha señalado la periodista, reconociendo a Lorena Vázquez que se trata de un problema relacionado con la intimidad de la pareja. ''No se puede vivir así'', ha sentenciado la excolaboradora de "Sálvame" sobre el delicado asunto.

El mensaje de Natalia Almarcha en Instagram tras confirmarse su ruptura con Risto Mejide Instagram

Cabe recordar que Risto y Natalia volvieron a darse una nueva oportunidad sentimental a finales de septiembre y retomaron por tercera vez su relación en menos de un año. Desde su última reconciliación, la pareja se mostró muy cariñosa en redes e incluso la joven farmacéutica rompió su anonimato para acompañar al publicista en la gala de los Premios Antena de Oro, evento en el que fue galardonado.

Conversación de Natalia Almarcha con un amigo hablando de sus nuevos pretendientes tras su ruptura con Risto Mejide Instagram

Pero parece ser que no hay vuelta atrás y esta última ruptura es la definitiva. Risto y Natalia han dejado de seguirse en Instagram y ya no aparecen etiquetados en las publicaciones que aparecen juntos y tienen en común. Ayer, al desvelarse la noticia, la valenciana publicó un misterioso mensaje en Instagram que borró a las horas y que muchos han interpretado como una indirecta hacia el presentador de "Todo es mentira": "Abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca". De hecho, incluso parece que la farmacéutica ha abierto el casting de nuevos pretendientes, compartiendo una historia en su perfil de una conversación con un amigo hablando sobre la cantidad de hombres que le escriben por privado. ¿Harán un comunicado en los próximos días oficializando su separación en Instagram?