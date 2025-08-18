Nuria Roca y Juan del Val lucen cuerpazos en Cádiz entre chapuzones y chanzas

La temporada ha sido muy intensa para Nuria Roca y Juan del Val. Además de formar equipo en lo personal, son muchos los negocios en los que suman fuerzas. Especialmente en televisión, siendo dos de los rostros más populares y también de los más seguidos. Así se demuestra un verano más, cuando inician sus vacaciones y emplazan su disfrute en exclusivos destinos estivales. Aquí les espera siempre un grupo de paparazzi, que dan buena cuenta de sus aventuras playeras, robándoles también idílicas estampas de pareja y en familia.

La presentadora y el colaborador son muy dados a tirarse pullitas en directo y en hacer juego con sus disputas conyugales. Especialmente en su coloquio en ‘El Hormiguero’. Sin embargo, cuando creen que las cámaras no siguen sus pasos y pueden relajarse en un aparente anonimato, relajan sus movimientos y dan paso a románticas escenas. Cuando bajan la guardia se muestran más cariñosos y cómplices que nunca, como así ha vuelto a suceder ahora con las playas de Chiclana de la Frontera como telón de fondo.

Nuria Roca y Juan del Val Gtres

Nuria Roca y Juan del Val, de vacaciones

El matrimonio ha querido descansar de tanta frenética rutina en la costa gaditana. Aquí pueden coincidir con cada vez más famosos, que este año están convirtiendo Cádiz en un destino vip como Marbella o Ibiza, más allá de la exclusividad que se encierra en Sotogrande. En el caso de Nuria Roca y su marido, han refugiado su disfrute estival en Chiclana de la Frontera, como así ha presumido ya la presentadora. “Descansando”, se limitaba a escribir y es que en esta tarea se ha entregado de lleno y no hace un sobresfuerzo en desarrollar más la idea. Queda claro.

Nuria Roca y Juan del Val Gtres

Pero no solo han compartido alguna que otra instantánea en sus redes sociales, sino que también han sido sorprendidos por los paparazzi. Así ha sucedido durante una relajante jornada de playa. Ella, con un colorido bañador con exótica vegetación como estampado. Eso para los chapuzones, pues para lucir palmito optó por un pareo naranja y una sencilla camiseta de tirantes blanca. Elevaba el look con una pamela a juego con el bolso, muy a la última esta temporada. Por su parte, el escrito confiaba en una camiseta verde y blanca, así como un bañador azul Klein. Unos outfits donde ha primado la comodidad a la estética.

Nuria Roca y Juan del Val Gtres

Por supuesto, también han dado juego a los paparazzi con su correspondiente baño. En plena ola de calor y con los termómetros echando humo, no han dejado pasar la oportunidad de refrescarse en aguas gaditanas. Un momento en el que siempre se suceden las chanzas, alguna que otra fechoría entre la familia y mucha complicidad. Aquí charlan animadamente comentando la jugada y los pasos a dar en las próximas horas. No mucho más allá, pues lo importante es disfrutar del presente y sacar el mayor provecho posible a su escapada playera.