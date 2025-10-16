Juan del Val se derrite con el mensaje de orgullo de su hijo mayor

Este miércoles Juan del Val ha escrito Historia de la Literatura. El escritor se ha llevado a casa el Premio Planeta tras una 74º gala muy comentada. Ha dado mucho juego la velada, como también los reconocimientos por su libro, ‘Vera, una historia de amor’, por el cual ha ganado un cheque de un millón de euros. Claro está, la felicidad no es tanta cuando descubre que debe compartir su premio con Hacienda y darle más del 43% del montante. Aun así, este reconocimiento a su trabajo le enriquece también especialmente el alma.

Juan del Val está muy orgulloso del fruto de sus esfuerzos, los cuales comparte con Nuria Roca. Su mujer desde hace un cuarto de siglo, con la que ha formado una familia de tres hijos. La que ha sido testigo de su meteórico ascenso desde que comenzase siendo crítico taurino. “Verme aquí me parece un milagro. Me hace recordar los momentos difíciles en los que mi vida parecía destinada al fracaso”, decía el protagonista al recoger su galardón. Y es que nunca ha ocultado que ha tenido una adolescencia complicada y le ha dado mucha guerra a sus padres. Pero también le ha dado un gran ejemplo de superación a sus hijos.

Juan del Val en Barcelona con el Premio Planeta Joan Mateu

El homenaje de Juan del Val Roca a su padre

El también colaborador de ‘El Hormiguero’ siempre ha sido malo con los estudios. No le atraían los pupitres y prefería la vida más allá del instituto, de ahí que tan solo acabase la EGB y pronto comenzó a trabajar. Quiso plasmar su pasión por los toros realizando crónicas y críticas y así fue adiestrando su buen hacer con la pluma. Su talento como escritor ahora se ve recompensado con el Premio Planeta, pero echa la vista atrás y no se cree el camino que ha recorrido hasta conseguirlo. Su fuerza de voluntad para conseguir sus sueños es la mejor lección que le ha dado a sus hijos.

Story de Juan del Val Roca Instagram

Juan de Val reconocía que su premio no es solo fruto de su trabajo. También del apoyo incondicional de su familia: “Este premio es para Nuria, porque sin ti sería imposible”, le decía a su esposa. También se acordaba de Juan, Pau y Olivia: “Sin vosotros no tendría ninguna emoción levantarse cada mañana”. Un bonito gesto que su hijo Juan, de 23 años, ha querido corresponderle, mostrando lo feliz que está por él a través de sus redes sociales: “El hijo más orgulloso. Enhorabuena papá, te quiero”, le escribía, a través de una foto de su álbum privado en la que aparece de niño sobre sus hombros.