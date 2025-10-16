La emotiva dedicatoria de Nuria Roca a Juan del Val tras ganar el Premio Planeta 2025: "Hasta de vacaciones te has entregado en cuerpo y alma"

Juan del Val vive uno de los momentos más emocionantes de su vida. Ayer, el escritor se alzó con el Premio Planeta por su novela "Vera, una historia de amor". Al recoger el galardón, el colaborador de "El Hromiguero" le dedicó unas románticas palabras a Nuria Roca, su esposa. "Este premio es para una persona, que es Nuria. Sin ti esto sería imposible, sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero", declaró del Val al recibir el premio.

Las palabras de Nuria Roca

Orgullosísima de el escritor tras ganar el Premio Planeta, Nuria Roca le ha dedicado un emotivo post en Instagram. "La vida, nunca se sabe...Tú no eres consciente pero mientras ibas construyendo a Vera, y no me preguntes por qué, porque yo tampoco lo sé, yo te iba haciendo fotos, siempre de vacaciones, porque hasta de vacaciones te has entregado en cuerpo y alma a Vera...Mientras creabas su universo observaba cómo te emocionabas, cómo dudabas, cómo disfrutabas, cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado", comienza diciendo la periodista en la publicación.

Acto de entrega de la LXXIV edición del Premio Planeta de Novela 2025 Ganador: Juan del Val, Finalista: Ángela Banzas Miquel González Shooting

"Cómo Antonio se convertía en un cómplice arrebatador, cómo Diego me hacía sufrir más de la cuenta, cómo quería ser amiga de Gabi, cómo el marqués lo contaminaba todo, cómo Alba se postulaba para tener su propia novela, cómo yo misma acompañaba del brazo a la madre de Antonio a la Feria, cómo esas dos madres sabían lo que se decían sin mediar palabra, cómo Vera ya no tenía miedo a equivocarse…", continúa Roca sobre los personajes del libro de Juan del Val.

"Cómo el amor transcurría en todas direcciones, en cada personaje y en cada relación, cómo eres capaz de crear un universo único… tienes tanta personalidad escribiendo que cada frase trasciende a lo que cuentas Juan…Gracias. Uf, enhorabuena", finaliza en el escrito la presentadora. En la publicación, Nuria ha compartido diferentes fotografías de Juan del Val escribiendo su novela en distintos lugares.

Un tándem perfecto

Nuria Roca y Juan del Val conforman uno de los matrimonios más consolidados y mediáticos del panorama nacional. Ambos han formado un tándem perfecto, tanto a nivel profesional como sentimental. Padres de tres hijos, triunfan en el terreno sentimental como laboral en televisión.