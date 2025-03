Óscar Higares da la última hora de su estado de salud desde el hospital

"Sigo vivo después de 6 horas de cirugía y con más tornillos que una ferretería". Con este mensaje, Óscar Higares ha dado la última hora de su estado de salud desde el hospital. El extorero y actor ha explicado que ha sido sometido a una operación que se prolongó durante seis horas.

Cirugía programada

Tras pasar una noche en la UCI, Higares ha compartido en sus redes sociales que ha sido intervenido de una artrodesis lumbar, que tiene como objetivo la unión de dos o más vértebras lumbares para reducir el movimiento que provoca el dolor lumbar. "En nada estoy saltando otra vez", destacaba lleno de optimismo.

Muy recuperado de la operación, el actor asegura que ya puede moverse con cierta normalidad, no solo andar, también subir y bajar escaleras. "Me lo ha dicho el médico. No me estoy haciendo el superman", aclaraba haciendo gala de un excelente humor. Además ha compartido las cicatrices de la operación.