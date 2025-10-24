De Paloma Rocasolano a Feliciano López y Sandra Gago: los invitados a los Premios Princesa de Asturias 2025

El Teatro Campoamor de Oviedo se ha vestido de gala para acoger la nueva edición de los Premios Princesa de Asturias 2025, uno de los galardones más importantes de nuestro país. Hasta Asturias se han desplazado numerosas celebridades para asistir a la gala, que contará con la presencia de los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Invitados a los Premios Princesa de Asturias 2025

Sobre las 17.30 hora de la tarde han comenzado a llegar los primeros invitados al Teatro Campoamor de Oviedo. Paloma Rocasolano, madre de Doña Letizia y fiel a esta cita, ha sido una de las asistentes que más miradas ha acaparado a su llegada.

Llegadas a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025' en Oviedo José Ramón Hernando Europa Press

Junto a la abuela de la Princesa Leonor, diferentes personalidades del mundo de la cultura, la política, el deporte y la comunicación como la escritora María Dueñas, el político Adolfo Suárez Illana, el periodista Juan Ramón Lucas y Feliciano López, acompañado por su esposa, Sandra Gago.

Tampoco han faltado a esta cita el Padre Ángel, la empresaria Esther Koplowitz, la expolítica Cristina Garmendia y los periodistas Pedro J. Ramínez y Cruz Sánchez de Lara.

Mención especial a Alberto Núñez Feijóo y Alfredo Canteli, alcalde de la ciudad de Oviedo.