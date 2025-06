Paola Olmedo pone en su sitio a Carmen Borrego tras el indigesto zasca sobre su hijo

En ‘TardeAR’ le está saliendo rentable tener a José María Almoguera y Paola Olmedo como colaboradores. El exmatrimonio no se cruza en el plató, pero sí que ha facilitado imágenes del que fue el día más feliz de sus vidas, cuando se juraron amor eterno. Una boda muy mediática, rentabilizada a golpe de exclusiva por la pareja y también por el clan Campos, que tomó un papel protagonista. Quizá demasiado, pues Carmen Borrego fue la reina indiscutible de la velada, con permiso de la novia.

La misma que este miércoles regresa con las armas apuntando directamente contra la que fuese su suegra por todo lo que ha dicho sobre su ‘sí, quiero’. Después se semanas analizando todo lo que rodeó a la boda, Carmen Borrego se sintió atacada e hizo una promesa a su exnuera mirando a cámara, con muy mala leche: “No te preocupes Paola, que en la próxima boda lo pienso hacer fenomenal”. Con estas palabras dejaba abierta la posibilidad de redimirse cuando su hijo encuentre de nuevo el amor y decida dar el paso de unirse en matrimonio. Esto no ha gustado ni un pelo a la protagonista, que no ha dudado en responderla.

Será difícil reconducir su relación si no paran de remover el pasado. Aunque parecía que había acercado posiciones, el tema de la boda parece delicado. Especialmente cuando la madrina se siente atacada: “Yo no decidí absolutamente nada de la boda de ellos. Todo lo decidieron ellos: ¿dónde se celebraba? ¿cómo lo quería celebrar? ¿A quién querían invitar? ¿Cómo se querían vestir? La exclusiva no la manejé yo, la exclusiva la manejaron ellos y yo no recibí ni una sola peseta. Ya está bien de mentir”.

Paola Olmedo se revolvía en su asiento mientras le ponían un resumen de las declaraciones de su suegra durante este tiempo. Nada más darle el turno de palabra, aprovechó para dejar claro que “lo de la exclusiva sí que es verdad que lo llevaron José y ella, porque yo no estaba metida en esto, no sé cómo iba la cosa. Yo sí, he firmado con José y ya, pero realmente, pero hay que decirlo que lo han llevado ellos, lo han organizado ellos y todo lo que es seguridad lo llevaban ellos”.

Carmen Borrego en "Vamos a ver" Telecinco

“Es verdad que yo dije que me hubiera gustado algo más tranquilo en general, una boda mucho más relajada. Si ella se ha sentido atacada o si se ha ofendido eso es cosa suya. Sí es verdad que voy a aconsejar, que el día de la boda, una novia necesita tranquilidad. Me parece muy bien que ella, como madre, quiera organizarlo todo y que todo salga perfecto, pero también hay que dar ese espacio a los novios para que los pequeños detalles de última hora lo decidan ellos. Le guste o no”, sentencia Paola Olmedo, poniendo en su sitio a Carmen Borrego.

Sobre el zasca que le propinó al decir que en la próxima boda de su hijo estará estupenda, Paola Olmedo recoge el testigo. Le devuelve el favor y reconoce que “me parece muy bien, porque de los errores se aprende. Solamente que la próxima vez, un consejo, que deje a los novios. Que disfrute de la boda de su hijo. Yo la vi muy tensa. Demasiado tensa”, se las tira sabiendo dónde hace diana a modo de dardo envenenado. “Había mucha tensión, excesiva tensión”, zanja con la polémica.