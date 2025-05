José María Almoguera estalla contra Alejandra Rubio: "Me molesta que hable en esos términos de mi madre"

Las grietas en el clan Campos ya no se ocultan. Y esta semana, una nueva sacudida ha dinamitado lo poco que quedaba de tregua entre los descendientes de María Teresa Campos. El motivo: unos audios de Alejandra Rubio en los que se refiere a su tía, Carmen Borrego, con palabras tan duras como inaceptables. La más llamativa, llamarla directamente "subnormal", en relación a la exclusiva que Carmen concedió mostrando la casa de su madre en Málaga.

Una conversación privada que terminó hecha pública a través de redes y medios digitales, y que ha generado un auténtico terremoto familiar. En el centro de la polémica, José María Almoguera, hijo de Carmen, quien no ha querido quedarse callado ante lo que considera una falta de respeto imperdonable.

Respeto

En una intervención este miércoles en "TardeAR", el joven fue tajante: "Sí, me molesta que hable en esos términos de mi madre, pero sobre todo me molesta que se exprese así con cualquiera". Con voz contenida pero firme, José María dejó claro que no solo defiende a su madre, sino también los valores básicos del respeto: "Si alguien que se ha vendido como una persona de tu confianza acaba traicionándote de esa manera, algo no va bien".

Jose María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego La Razón Gtres

La tensión entre primos no es nueva, pero esta vez ha traspasado un límite que puede ser difícil de reconciliar. Y lo más delicado del asunto es que todo surge de una conversación grabada -presuntamente sin consentimiento-, lo que ha añadido un componente de traición y deslealtad al ya delicado panorama familiar.

Alejandra Rubio, por su parte, no ha respondido públicamente a las palabras de su primo ni a la filtración de los audios, pero el malestar en el entorno de Carmen Borrego es evidente. El clan Campos, otrora símbolo de unidad televisiva, se fragmenta a ojos de todos.