Joaquín Torres sentencia a Tamara Falcó después de los polémicos comentarios sobre su ático: "Que la venda"

La polémica está servida. Después de que Tamara Falcó se pronunciase sobre la decisión de poner vegetación a modo de proteger su intimidad en su ático de Puerta del Hierro en "El Hormiguero", el arquitecto Joaquín Torres, artífice del diseño de la vivienda de lujo, no ha dudado en responder a la marquesa de Griñón por alusiones. Todo comenzó cuando la marquesa de Griñón declaró en el programa de Antena 3 que "la casa es muy moderna porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa. Es muy bonita sobre plano, pero creo que para mí no es la mejor idea".

Tras esto, Joaquín Torres ha compartido una fotografía de ambos en su perfil de "Instagram" junto al siguiente mensaje: "La casa es muy moderna porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa. Es muy bonita sobre plano, pero creo que para mí no es la mejor idea".

Story de Joaquín Torres contestando a Tamara Falcó Instagram

Pero lo cosa no ha acabado ahí y el arquitecto, molesto por que su trabajo sea cuestionado, se ha despachado con la Tamara Falcó en "Espejo Público" y, asegurando que "no le ofende nada", ha sido muy duro con la socialité. "Esta casa requiere de un criterio estético, y esta niña no lo tiene", declaraba Joaquín sobre la marquesa, señalando que "en su día era todo muy bonito porque decía que veía la casa de mamá. Ahora ya no le gusta tanto porque resulta que la ven a ella". "Ha comprado un producto y se ha equivocado", sentenciaba sobre el asunto.

La pareja está a punto de instalarse en el lujoso ático de Puerta del Hierro y se espera que comiencen a vivir definitivamente en noviembre. De hecho, parece ser que ya han comenzado con la mudanza y están llevando las primeras cosas a la vivienda. Siendo conscientes de que la casa tiene muchas cristaleras, Tamara e Íñigo han decidido tapar con grandes maceteros gran parte de las ventanas, para así proteger al máximo su intimidad. "La casa que me he comprado tiene unas vistas preciosas, pero me veía todo el mundo. Así que he puesto plantas. Y lo han llamado bloqueo botánico", señalaba la hija de Isabel Preysler en "El Hormiguero".