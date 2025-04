Paz Padilla y su hija Anna reabren El trompeta, el chiringuito de su hermano fallecido: una promesa cumplida

Paz Padilla es una de esas mujeres que escogeríamos para nuestro propio funeral con el fin de que las lágrimas no fuesen de dolor, sino de risa, y que le echase la alegría que ha puesto en la reapertura del chiringuito de su hermano Luis, que falleció de forma repentina en octubre de 2024.

Aunque rota por dentro, ha vuelto a levantar El trompeta, el mítico chiringuito de Zahara de los Atunes (Cádiz) que hacía honor a su apodo. Para la presentadora, era una especie de deuda con su hermano por el cariño que se profesaban y el apoyo incondicional que le prestó durante la dura enfermedad de su marido, también fallecido, a quien detectaron un tumor cerebral que fue deteriorando progresivamente su salud y su calidad de vida.

Ganas de celebrar la vida

La nueva inauguración de El Trompeta es un sueño para toda la familia, especialmente para Paz Padilla y para su hija Anna. Ambas han publicado un emotivo duro con la evolución de su trabajo hasta su total reconstrucción. Han sido unos meses duros, pero han merecido la pena. "Con su alegría y su forma de ser hizo de este lugar un sitio mágico, el punto de encuentro para celebrar la vida y hoy reabre sus puertas con el único propósito de mantener ese legado". En el texto, madre e hija añaden: “Somos de las que pensamos que las cosas que se hacen con el corazón siempre salen bien y así ha sido”.

Recuerdan, además, que el principal legado de Luis Padilla fue esa unión familiar que permite tenerse “los unos a los otros para lo bueno y para lo malo”. "No es un negocio -añade Paz-. Es un sueño, es un legado, es familia, es amor, es recuerdo.., va por ti hermano, te quiero". Y terminan con un brindis por la vida al atardecer y al son de "The way", la canción de Frank Sinatra.

El duelo, un aprendizaje vital

Ya lo habían advertido: "El Trompeta nunca se irá de nuestras vidas. Nos embarcamos en esta nueva aventura de dar continuidad a este lugar que nos ha regalado tantos buenos momentos", publicó Anna en sus redes sociales. Fue un impulso que nació a raíz de "la carroña de la muerte", como dice Paz.

Paz Padilla, muy emocionada, rompe su silencio tras la muerte de su hermano Luis: "Cuando hay amor nada se va" Europa Press

Se lo prometió a su cuñada cuando, recién enterrado Luis, alguien se acercó a su viuda interesado en hacerse con el bar. Promesa cumplida. Han cambiado el logo, han abierto ventanas con vistas al mar y la fachada luce con otro color. El Trompeta tiene ahora el toque actualizado de Anna y Paz, pero la esencia de Luis. "El trompeta nos ha marcado a fuego… Sus carcajadas resonarán siempre en mi corazón. Avanza hermano amado y no cojas nada del suelo", escribió la presentadora. Asumió su pérdida, igual que lo hizo con su madre y su marido, como parte natural e inevitable de la vida. En entrevistas, libros y conferencias, quiere romper el tabú de la muerte y entender el duelo como un aprendizaje vital al que ella pone, además, una pizca de humor.