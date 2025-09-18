De Pedro Almodóvar a Isabel Preysler y Sebastián Yatra : cónclave VIP en el desfile de Carolina Herrera en Madrid

Madrid se ha vestido de gala para albergar el desfile de la colección primavera-verano 2026 de Carolina Herrera. La firma ha escogido la capital como escenario perfecto para presentar sus diseños inspirados en el Madrid castizo dentro del marco de la MBFW. Este desfile supone un hito en la historia de la moda de nuestro país y más de 800 invitados de diferentes partes del mundo se han reunido en el corazón de la ciudad para disfrutar de las propuestas de Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera.

Numerosos rostros conocidos

Nadie ha querido perderse la presentación de la firma neoyorquina en Madrid y numerosos rostros conocidos se han dado cita en la Plaza Mayor, símbolo castizo de la ciudad, para apoyar a la maison, que ha convertido el corazón de la capital en una pasarela.

Eugenia Martínez de Irujo y su marido Narcís Rebollo posan este jueves a su llegada al desfile de Carolina Herrera, que presenta su colección primavera-verano 2026, en la Plaza Mayor de Madrid. Daniel González Agencia EFE

Pedro Almodóvar ha sido uno de los asistentes al desfile que más miradas ha acaparado a su llegada. Entre vítores, el director de cine ha revolucionado la plaza con su presencia. Junto a él, Nawja Nimri, Bibiana Fernández, Macarena García, Arón Piper, Hiba Abouk, Agustín Della Corte, Marta Hazasy Ana Rujas.

La empresaria Carmen Lomana (i) y la actriz y cantante Najwa Nimri posan este jueves a su llegada al desfile de Carolina Herrera, que presenta su colección primavera-verano 2026, en la Plaza Mayor de Madrid. Daniel González EFE

Mar Flores, Eugenia Silva, Isabel Preysler, Carmen Lomana, Nieves Álvarez, Eugenia Martínez de Irujo y Margarita Vargas tampoco se ha perdido la cita, figuras indispensables en la MBFW y la moda de nuestro. El mundo influencer ha estado representado por personalidades como Violeta Mangriñán, María Pombo, Lola Lolita y Gala González.

Desfile de Carolina Herrera en Madrid Daniel González Agencia EFE

Diferentes personalidades del mundo de la música como Sebastián Yatra, Beacky G, Luis Fonsi, Rigoberta Bandini, Amaia Romero, María Becerra también han disfrutado de la propuesta de Gordon.

Invitados internacionales

Olivia Palermo, Bruna Marquezine, Vittoria Ceretti, Sasha Meneghel, Karolina Kurkova y Lucy Hale son algunas de las estrellas internacionales que han viajado hasta Madrid para disfrutar del desfile de Carolina Herrera.