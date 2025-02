Las perlas de Claudia Bavel sobre Iker Casillas: tacaño, mal amante...

Lo ha reconocido. Claudia Bavel ha mantenido una "relación abierta" desde hace "un año y medio" con Iker Casillas. Así lo confirmó ella misma en "De Viernes". Tras las imágenes de la pareja junta paseando por Barcelona, publicadas por "Diez Minutos", la modelo de Only Fans ha acaparado toda la atención mediática. Mientras él quitó hierro al asunto, ella afirmó que "no se podía negar lo que se veía".

Sin embargo, la modelo, molesta por la reacción de Casillas se sentó en el plató de "De Viernes" para contar su versión. Aseguró que se conocieron por redes sociales y que "interactuamos con 'likes' y al final empezamos a hablar por chat privado", detallaba.

Sin pelos en la lengua contó que el ex de Sara Carbonero le había planteado "tener hijos". "Me preguntó si quería ser madre. Le dije que, por mi trabajo, quizás no quería y me dijo que su idea era que, cuando sus hijos tuvieran 15 o 16 años, volver a ser padre".

Además, se mostró molesta con Casillas al que define de "tacaño, nada generoso" e incluso que es "mejor futbolista que amante". Confirma que fue el exportero quien le aseguró que "eran pareja" y que incluso cuando salieron sus fotos junto a María José Suárez él la tranquilizó diciéndole que "mi novia eres tú".