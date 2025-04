Piqué y Clara Chía, juntos durante el apagón en medio de rumores de ruptura

“Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto. Me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro, ha habido crisis, los rumores de crisis vienen de hace meses”. Así de segura se mostraba la periodista Adriana Dorronsoro en el programa “Fiesta” de Telecinco a la hora de anunciar la separación entre el exfutbolista y su pareja, pero las posteriores imágenes que han trascendido no hacen más que desmentir a la tertuliana.

Pese a lo discretos que suelen ser, desde su entorno ya se avisó de que no se había producido una ruptura entre ellos, y como un gesto vale más que mil palabras, Piqué y Chía se han encargado de demostrar que siguen juntos sin necesidad de responder a las preguntas de la prensa.

Las imágenes de Piqué y Clara Chía hablan por sí solas

La pareja se ha dejado ver unida en los últimos días, como el pasado viernes, solo unas horas después de que se anunciara la ruptura. Este lunes 28 hicieron lo propio a primera hora de la mañana, abandonando juntos su domicilio en Barcelona y poniendo rumbo a Kosmos, la empresa en la que trabajan. Así lo captaron las cámaras de “Europa Press”, demostrando una vez más que, de momento, no hay separación que valga.

Gerard Piqué y Clara Chía acallan los rumores de crisis y dejan claro que siguen tan enamorados como el primer día Europa Press

De este modo, parece que Piqué y Chía pasaron juntos el apagón generalizado que vivió España y que dejó sin luz durante varias horas a casi todo el país, a excepción de las Islas Baleares y Canarias.

Habla la periodista que confirmó su ruptura

Sobre estas imágenes en las que Piqué y Chía aparecen unidos, la periodista que confirmó su ruptura defiende su fuente y deja caer que la ruptura pudo obedecer a un “calentón” que más tarde solucionaron. “Ayer dejé muy claro que no sabía si era una ruptura definitiva o había sido un calentón o una bronca de unos días, que en más ocasiones me consta que ha sucedido. Eso sí, la imagen es la que es y eso no lo puedo negar”, dijo Dorronsoro sobre el metraje que demuestra que el exfutbolista y la joven siguen juntos.

Lo cierto es que los rumores de crisis han perseguido a la pareja prácticamente desde que se dio a conocer su romance. Se agravaron cuando se comentó que Piqué podría pasar una temporada en América con sus hijos, otra información dudosa que finalmente poco ha tenido que ver con la realidad. Los hechos hablan por sí solos, y a día de hoy, el deportista y su pareja no hacen más que dejarse ver juntos para reafirmar su amor.