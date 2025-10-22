Aitana se hace de oro: vende su casa de Madrid por más de un millón

Aitana Ocaña está imparable y su carrera parece estar lejos de tocar techo. Desde que saliese de la Academia de ‘Operación Triunfo’ en 2017, no ha parado de conquistar escenarios y las listas de los artistas con más reproducciones. No solo en España, donde arrasa, sino también fuera de nuestro país. Se ha convertido en un ídolo de masas, pero también un icono de moda y un rostro habitual de la crónica social por sus sonados romances con otros jóvenes famosos. Esto, como cabría esperar, se traduce en ceros en sus cuentas corrientes. Esas que han recibido un significativo nuevo empujón con la venta de un inmueble.

La cantante catalana está de moda y ahora mismo se la rifan. No solo sus fans, que aclaman las canciones de sus cuatro álbumes y sus espectáculos en los directos. También las marcas tratan de asociarse con su imagen para atraer al público, lo que le ha permitido incluso tocar otros palos como artista y convertirse incluso en actriz. No tiene límites, tampoco apuros económicos. A Aitana los números le cuadran, aunque sean largos de leer. Más ahora que acaba de anotarse un tanto con un movimiento inmobiliario que supera el millón de euros.

Aitana vende su casa de Madrid

La artista catalana ha aprendido pronto a invertir lo que gana en ladrillo. Es por ello que le confesó en su día a David Broncano que era dueña de cuatro casas, dos de ellas en alquiler. Pero ha decidido desprenderse de una de sus impresionantes propiedades. Concretamente la que poseía en la Dehesa de la Villa, en Madrid, la cual adquirió en el año 2020 y que ahora, cinco años más tarde, ha vendido por más de un millón de euros, como así desvelan desde ‘Vanitatis’.

Una buena maniobra inmobiliaria ahora que los precios de las viviendas están disparados y que es el momento ideal de vender. No tanto de comprar. Esta residencia que ha dejado de formar parte del imperio de Aitana tiene 270 metros cuadrados y descansa sobre una parcela de 330 metros. Tiene todo lujo de comodidades, tras haber sido sometida tras su adquisición a una reforma integral y modernización de sus sistemas, además de afinar la decoración. Incluso se le instalaron paneles solares para hacerla más eficiente energéticamente, además de más atractiva para el comprador, que se hizo con ella a finales del pasado mes de septiembre.

Esta casa, como decíamos, la compró Aitana en 2020. En aquella época estaba saliendo conMiguel Bernardeau. Llevaba dos años compartiendo sus días con el actor, hijo de Ana Duato, por lo que fue con él con el que la estrenó. Pero ahora deseaba desprenderse de ella. Y le ha costado. Especialmente por la discreción que se impuso a la inmobiliaria para su gestión, para evitar que miradas indiscretas entorpeciesen la transacción. Desde el citado medio se habla de varios intentos frustrados de encontrar comprador, pero que finalmente la tarea ha finalizado tras la firma ante notario del traspaso de llaves.