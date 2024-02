De la Prada "agathiza" México con su colaboración con Morena Corazón

El escaparate de la Fundación Casa de México en España se convirtió ayer en toda una fiesta que invitaba a entrar a todo el que pasaba por la madrileña calle de Alberto Aguilera. Una pantalla enorme hacía llegar a los viandantes la explosión de color que pudo sentirse el pasado jueves 14 de febrero en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, la misma que dilataba las pupilas de todo el que finalmente accediera al edificio.

En una sala de la segunda planta se encontraba la célebre diseñadora junto a varios maniquíes que lucían las prendas que presentó sobre la pasarela, acompañados de las joyas y diademas firmados por Sofía Berlanga, la creativa que se esconde tras la firma mexicana Morena Corazón. De la Prada y ella presentan una colección en colaboración que ya se vende en los dos países, aunque sus intenciones son llegar mucho más lejos, "hasta Nueva York incluso", señaló la aristócrata catalana.

Las diseñadoras Ágatha Ruiz de la Prada y Sofía Berlanga Gtres

"Queríamos hacer un evento, con la colaboración de la Fundación Casa de México, para que todo el que no pudo venir al desfile -porque ya sabes que las invitaciones que tenemos son muy limitadas- pueda ver esta maravilla de colección", explicó a LA RAZÓN Lucia Cordeiro, directora de Agatha Ruiz de la Prada en Nueva York desde septiembre 2013. "Además, así los visitantes tienen la oportunidad de ver de cerca las prendas, tocarlas y hablar con las diseñadoras", añadió.

Agradecida, Ágatha se tomaba el tiempo que fuera necesario para saludar a los asistentes que visitaron este pedazo de México en Madrid, entre quienes se encontraban Mónica Hoyos, Boris Izaguirre o su pareja, José Manuel Díaz-Patón, al que recibió con protocolarios pero cálidos dos besos. Vestida "con la bandera de España" -una blusa roja brillante que combinó con una falda dorada de lentejuelas y unas medias también carmesí-, la modista aparca un momento su ronda de chupitos de José Cuervo para explicar mejor a este periódico cómo nace su colaboración con Sofía Berlanga: "Teníamos mucho en común antes de conocernos. Ha sido muy fácil 'agathizarla' porque ella ya estaba 'agathizada'. México es un país que me encanta y que está 'agathizado'. Mi bisabuelo era de Guatemala, así que yo debo de tener mucha sangre mexicana".

Ágatha Ruiz de la Prada, vestida "con la bandera de España" junto a Sofía Berlanga Gtres

Algo menos solicitada que la famosa Ágatha, Berlanga nos cuenta que "desde siempre, Ágatha fue mi diseñadora estrella porque sus colores tienen mucha afinidad a mí". La mexicana estudió para ser chef en Barcelona, y lo último que esperaba por aquel entonces es que el destino la llevara a colaborar con una de sus modistas de referencia. "Nunca imaginé que, por medio de un amigo, pudiera llegar a trabajar con ella. La conocí en un desfile y le presenté mi joyería. Cuando la vio dijo, que sentía que la había hecho ella, entonces le propuse hacer algo juntas, porque México y España siempre han tenido muchos lazos. Le pasé la propuesta, ella me envió sus dibujos y nos pusimos a trabajar", contó emocionada ante este periódico, recalcando que "ha sido de las colaboraciones más fáciles que hemos tenido, porque somos muy similares en el diseño".

El carácter del que de la Prada hace gala en más de una ocasión no ha sido problema para la dueña de Morena Corazón, que solo guarda buenos recuerdos de su trabajo junto a Ágatha: "Es superdivertida. Me da mucha risa estar cerca de ella, es muy ocurrente. También seria, pero ocurrente, entonces siempre me estoy riendo con ella. Ha sido muy fácil".

Ágatha Ruiz de la Prada con Boris Izaguirre Gtres

De esta colección conjunta destacan las pulseras, los collares o los pendientes, con pedrería incrustada a mano por artesanos aztecas, aunque las joyas de la corona son las diademas que al principio no tenían pensado vender, pero visto su éxito, se están replanteando la decisión: "Se me ocurrieron en el último momento, por hacer algo especial para Ágatha y su desfile. No teníamos pensado comercializarlas, pero hay mucha gente preguntando por ellas, sobre todo por las pequeñas, así que sí estamos pensando en sacar alguna colección de coronitas". Todo es posible en el universo de Ágatha.