Los Preysler, aterrorizados por el ataque a Doha, hogar de Ana Boyer, Fernando Verdasco y sus hijos

El alto el fuego propuesto por Trump a Irán e Israel parece llevar algo de tranquilidad a una población asediada por bombardeos y desgraciadamente acostumbrada a vivir atemorizada. El pacto -que podría haberse roto en las últimas horas tras un nuevo ataque de Irán-, se produjo después de que Irán bombardeara Doha, la capital de Catar y una de las ciudades más lujosas del mundo. De hecho, muchas fortunas europeas y americanas establecieron allí su residencia, como es el caso de Ana Boyer y Fernando Verdasco.

La hija de Isabel Preysler y el tenista se mudaron en 2016, cuando él estableció allí oficialmente su residencia fiscal y profesional, y ella lo acompañó para formar allí su nido familiar. Desde entonces viven en un lujoso apartamento situado en la exclusiva isla artificial de La Perla, conocida por su seguridad, entornos verdes y servicios para familias. Allí han criado a sus hijos, creando así un fuerte vínculo con la ciudad que acaba de ser atacada. Los pequeños Miguel y Mateo están escolarizados allí, y se esperaba que con Martín, que nació el pasado abril, hicieran lo propio cuando llegara el momento.

El miedo de la familia Preysler

Por fortuna, la familia entera se encontraba estos días en España, disfrutando de las playas de Ibiza para hacer frente al sofocante calor. De momento, ni Boyer ni Verdasco se han pronunciado sobre el bombardeo a la ciudad en la que viven con sus hijos, pero ni que decir tiene que el temor a posibles nuevos ataques se les pasa por la cabeza.

Allí tienen amigos, vecinos y compañeros que han vivido una auténtica pesadilla, y desde España se solidarizan con su dolor y sufrimiento. De momento, se desconoce cuándo podrán volver a Doha, puesto que muchas compañías aéreas, como Iberia, han cancelado sus vuelos por razones de seguridad.

Hace solo un mes, Verdasco presumía en sus redes sociales de su elevado tren de vida en Doha. Compartía imágenes de sus hijos jugando en las playas de La Perla o de sus paseos en barco con la ciudad de fondo, una vida idílica que el conflicto bélico podría derrumbar como un castillo de naipes.

Por su parte, Isabel Preysler se sentiría mucho más tranquila si su hija y sus nietos permanecen en España hasta que el conflicto pase y la normalidad se restaure, pero no es sencillo para Verdasco, con domicilio fiscal en Catar, por lo que no puede pasar en España más de 183 días al año si no quiere que Hacienda se convierta en otra pesadilla.