La hija de Anabel Pantoja recibe el alta: "Nos toca volver a vivir..."

Por fin la noticia más esperada. Anabel Pantoja ha empezado la semana con fuerza y ha comunicado este lunes una noticia que llevaba días queriendo dar: su hija Alma ya está en casa. La sobrina nieta de Isabel Pantoja fue ingresada el pasado diez de enero cuando solo contaba con 40 días de vida.

Una noticia que conmovió hasta a la propia Isabel que no dudó en acudir a Canarias para prestar apoyo moral a su sobrina. Anabel Pantoja que siempre ha sido el pegamento familiar de un clan ahora unido gracias a ella, declara: “Ahora nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los tres", ha comentado la influencer en su cuenta de Instagram tras más de dos semanas de incertidumbre y máxima preocupación.

"Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, solo queríamos de verdad de corazón AGRADECER todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor, ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días. La vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las gilipolleces por las que perdemos el tiempo o no vivimos, cuando lo único que importa es tener SALUD Y VIVIR. Si me permitís un consejo, vivir, disfrutar de los vuestros, daros abrazos, besos y deciros Te Quiero!. Agradecer a los Medios de Comunicación, programas, compañeros, amigos y No amigos por tratar el tema con tantísimo respeto absoluto por nuestra bebé. Ahora nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los 3", ha escrito Anabel en su perfil de Instagram.