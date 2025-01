Lourdes Montes, en la nieve con Fran Rivera y sus hijos en el séptimo mes de embarazo

Lourdes Montes está en la recta final de su embarazo, encontrándose en el séptimo mes. Pero parece que su tercera gestación no le está resultando demasiado pesada y está llevando muy bien el paso de las semanas, pues tiene fuerzas suficientes para hacer escapadas y disfrutar de planes en familia, antes de la llegada del bebé. Así lo ha mostrado la diseñadora a sus seguidores de Instagram, a través de unas imágenes que han recibido mucho amor. La mujer de Fran Rivera ha querido compartir su escapada a Sierra Nevada, para que su marido y sus hijos quemen adrenalina esquiando ladera abajo, para después atesorar preciosos momentos en familia al calor de una hoguera. Un plan que quizá tenga que ver con su reciente cumpleaños, pues el pasado 21 de enero cumplió 41 años.

Fran Rivera y sus hijos en el story compartido por Lourdes Montes Instagram

La diseñadora, además de estar contando las semanas para tener la familia numerosa con la llegada de su tercer vástago, tampoco para de trabajar. Se encuentra inmersa en la presentación de su nueva colección de moda flamenca, pero ha querido hacer un alto en sus quehaceres en el taller para generar nuevos recuerdos con los suyos. Ella, por su avanzado embarazo, no se ha calzado los esquís, pero sí que ha ejercido de paparazzi con su familia, aunque tan solo haya compartido un par de instantáneas con sus seguidores para resumir su jornada en la sierra granadina. Fotos en los que, por cierto, ha preferido no aparecer, cediéndole todo el protagonismo a su familia. Un momento de diversión para el torero y sus dos hijos, Carmen y Curro, que han terminado agotados al caer la noche.

Un instante que también ha querido mostrar Lourdes con una imagen de su marido rendido: “Qué mal te veo”, decía con ironía. Fran Rivera aparece en la imagen que le ha robado su esposa en el sofá de su suite, viendo la televisión y con una botella de champagne por abrir sobre la mesa. Un romántico detalle que quizá no vaya a disfrutar, al menos no brindando con su esposa, pues en su estado no es recomendable el alcohol. De ahí el detalle del zumo de frutas que descansa a su lado, posiblemente un obsequio del hotel en el que han emplazado su descanso en su escapada a Sierra Nevada.

Fran Rivera en el story compartido por Lourdes Montes Instagram

Fran Rivera y Lourdes Montes no han querido renunciar a ninguna comodidad en su aventura a la nieve. Es por eso que han confiado su estancia de fin de semana en el Hotel Meliá Sierra Nevada. Se han decantado por una de las suites más exclusivas, que cuenta con unas impresionantes vistas a las montañas cubiertas de nieve. Cercano a las pistas de esquí, pero también en un enclave alejado del bullicio de los grupos de jóvenes que hacen excursión por el día y fiestas al caer el sol. Para este fin de semana el matrimonio buscaba la paz, reconectar y generar bonitos recuerdos antes de que llegue el nuevo hermanito para Carmen y Curro.