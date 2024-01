Primeras palabras: María Casado desvela cómo se encuentra tras su separación con Martina diRosso

El pasado 11 de diciembre María Casado y Martina diRosso anunciaron su separación. Tan solo cuatro meses después de convertirse en madres de su primera hija en común, la pareja decidió terminar con su relación sentimental y tomar caminos separados. De mutuo acuerdo, ambas compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram a través de dos comunicados la decisión que habían tomado.

"Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela a quien amamos por encima de todo. Gracias por vuestro cariño y respeto. Os mando un beso gigante entre biberón y biberón", escribió María Casado en una historia de Instagram. La artista, del mismo modo, también comunicó la noticia desde su perfil con el siguiente texto: "¡Hola! Quería contaros que María y yo ya no estamos juntas, pero tenemos una hija preciosa cuya felicidad y bienestar es nuestra prioridad. Ha sido bonito caminar juntas estos años y me siento afortunada por ello. Fruto de donde hemos tenido una hija a la que adoramos y a quien disfrutamos juntas y por separado. Un beso a todos".

María Casado anuncia su ruptura con Martina diRosso Instagram

Después de cuatro años intensos de amor, la pareja decidía romper su relación. Ahora, un mes después de comunicar su separación, María Casado ha reaparecido públicamente en la gala de los Premios Iris de la Academia de Televisión, de la que es presidenta. Mucho más delgada, la periodista se ha pronunciado por primera vez sobre su ruptura y ha desvelado cómo se encuentra en estos momentos. "Está muy bien. La verdad es que muy feliz, muy feliz con este cambio de vida, como tantas otras cosas, pero está todo bien", ha confesado la malagueña, reiterando que "está todo bien".

María Casado ha asegurado que no tiene miedo a "nada" en esta nueva etapa que está viviendo llena de cambios. "El miedo paraliza, no, no. Hay que ir libre de la mochila, libre de miedos", ha asegurado la p periodista sobre el asunto. Feliz por su nueva y estrenada maternidad, ha desvelado "al final el periodismo, lo de la tele, solo es tele la tele, y lo importante es la casa y la familia cuando uno llega".