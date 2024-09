Se publica un libro sobre el testigo que Rodolfo Sancho supuestamente quiso comprar

Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. La justicia tailandesa ha considerado probada la premeditación del crimen, aunque no le mandó al corredor de la muerte por su colaboración inicial con las autoridades. Sin embargo, aún cabe la posibilidad de rebajarse dicha pena tras el esperado recurso en el que trabajan ya sus abogados. No tuvo el peso esperado el testimonio presentado por Nilson Domínguez, quien en un principio apareció en los medios defendiendo la versión del joven chef y acusando al cirujano colombiano de haberle hecho lo mismo que al español. Después se retractó de sus declaraciones y acusó a Rodolfo Sancho de supuestamente haberle intentado comprar, como así denunció en ‘Código 10’ con su abogada, Milenyi González, al lado. Se filtraron unos presuntos audios que respaldarían su versión, pero ahora se ha dado un giro inesperado en esta trama que complica más si cabe el panorama para Rodolfo: se ha escrito un libro en el que se cuenta lo sucedido con todo lujo de detalles.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho Redes sociales / EFE

Los audios salieron a la luz por la periodista nicaragüense Laura Rodríguez y estos conforman gran parte del contenido del libro que ha publicado Efraín Jorge Acevedo. Abogado de profesión, ha querido arrojar luz a estas graves acusaciones en un ejemplar titulado ‘Nilson Domínguez, Caso Sancho Arrieta: audios, mentiras y dinero’. Cuenta con tan solo 75 páginas, pero está generando mucho revuelo, pues ya está a la venta en formato físico o electrónico. Lo ha promocionado en el canal de ‘YouTube’ de la citada periodista, asegurando que se lanzó a investigar la veracidad de su testimonio porque “le apasiona el caso Arrieta Sancho desde su inicio y por el ánimo de encontrar la verdad, así como reivindicar a la única víctima, que es Edwin Arrieta”. Y es que considera que se le ha hecho justicia en los tribunales, pero no se ha subsanado el daño a su imagen pública. Y lo hace poniendo el foco en un agente no tan conocido de esta trama, que llegó a presentar una queja formar contra Arrieta en 2021.

“En esta pequeña obra, pretendemos aproximarnos a la figura de ese personaje oscuro, de Nilson Domínguez y su implicación en el caso Sancho Arrieta. En esta primera y temprana aproximación daremos las claves sobre el escándalo desatado alrededor de Nilson, revelando datos que sorprendentemente se desconocen en España, porque no ha habido ninguna voluntad de investigarlos en los medios”, ceba la exclusividad de su contenido. Al autor le llamó la atención una primera contradicción en la versión presentada por Nilson en cuanto a su pasado con Edwin Arrieta, así como en su supuesta relación con Rodolfo Sancho: “Me llamó un poco la atención la versión que le da a la periodista Esther Yáñez, ya que es inverosímil. Desde el punto de cruce más cercano de la frontera a Lagunillas hay aproximadamente 160 kilómetros y el estado de Zulia es una de las regiones más calurosas, un desierto y un calor insoportable, que frecuentemente supera los 40 grados (…) Ese hueso a otro perro, porque eso de que vino caminando con los bolsillos vacíos me parece absurdo, desconfiaba en esa conversación en la que también hablaba de las dificultades para burlar el puesto de la Guardia Nacional, en la frontera tras escuchar la supuesta travesía que había realizado para huir presuntamente de Edwin”.

Nilson Domínguez asegura que denunció al cirujano por amenazas y que huyó de él por miedo a lo que podría hacerle. No estaba contando del todo la verdad: “Sobre este tipo de denuncias, porque en España no existe nada parecido. Es simplemente como dejar una carta donde tú dices que, si me llega a pasar algo, es culpa de alguien concreto”. El joven decía que Edwin le amenazó de muerte y realizó esta formalidad en 2021, dos años antes de ser asesinado: “Por lo que estoy explicando, ese documento no tiene consecuencias legales y no existe en los archivos del Ministerio Público, solo esa hoja del libro de novedades del comando de la Guardia Nacional”. Esto lo plantea también Efraín Jorge Acevedo para desmontar el testimonio de Nilson, porque si no hay registro oficial, los abogados de Rodolfo Sancho no pudieron localizarle por esta vía, como así asegura él: “Lo único que yo le creo y le compro a Rodolfo y sus letrados es cuando ellos dicen que fue Nilson quien se puso en contacto con ellos. Yo creo que él ha ido cambiando sus versiones en el tiempo, se dio cuenta de lo absurdo de decir que le localizaron ellos a él”, desgrana en su entrevista, para dar a conocer su libro sobre Daniel Sancho, Edwin Arrieta y Nilson Domínguez.