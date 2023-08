¿Por qué Daniel Sancho deposita todas sus esperanzas en el día 28 de julio?

Aunque la policía tailandesa parece tener el caso de Daniel Sancho muy claro, lo cierto es que sobre la mesa hay muchas incógnitas que aún no tienen explicación y la investigación parece haberse estancado. Todas las pruebas que se han recabado hasta el momento apuntan a que el joven chef de 29 años asesinó y descuartizó en 14 partes distintas a su pareja, el cirujano colombiano Edwin Arrieta. Esto les ha hecho confirmar ya que el caso está a punto de cerrarse, aunque aún no saben muy bien cómo lo mató y tampoco han encontrado el arma del crimen. Pese a todo, con las pruebas en la mano y una confesión inculpatoria, ya han determinado que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo será propuesto para la condena a muerte.

Aún Daniel Sancho tiene cartas a su alcance para no ser condenado a pena capital por su delito de sangre, aunque su horizonte judicial es bastante oscuro. Todo hace señalar que terminará en el corredor de la muerte a la espera de lo que diga el Rey de Tailandia, pero para eso antes debe celebrarse el juicio, que está previsto para los próximos meses, aunque antes de finalizar el año. Después, tan solo le quedará esperar a que el soberano Maha Vajiralongkorn se apiade de su destino y le conmute la muerte por una condena perpetua. Toda una vida entre rejas o morir como consecuencia de sus actos.

Esto es lo que le espera a Daniel Sancho. Algo que tan solo podrá conocer el temido 28 de julio. ¿Por qué ese día en concreto? En Tailandia aún sigue vigente la pena de muerte, aunque cada vez se lleve menos a la práctica. Y aquí es donde juega un papel decisivo el rey tailandés, pues tan solo él puede decidir si cambiar el destino de un acusado condenado a muerte. Una decisión que tan solo toma una vez al año, ese 28 de julio, día en el que se celebra su propio cumpleaños. Una forma de mostrar benevolencia con su pueblo librando de la pena capital a aquellos que considera merecedores de su perdón.

No obstante, llegado el caso Daniel Sancho se vería obligado a esperar la benevolencia real, pero no es lo que están buscando sus padres. Tanto Rodolfo Sancho como Silvia Bronchalo quieren acabar antes con este calvario y sacar a su hijo de las cárceles tailandesas lo antes posible. No creen que pueda ser ejecutado por su delito, pues como decía su abogada y portavoz mediática, Carmen Balfagón: “Sabemos que Tailandia nunca ha ejecutado una pena de muerte a una persona que no es tailandesa”. Esta es la esperanza de la familia, que sueña con poder traer a Daniel a España, para que cumpla su condena con las comodidades patrias y no en las precarias condiciones que le toca sobrevivir entre las rejas de Tailandia.