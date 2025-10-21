¿Qué fue de Ana María Orozco, la inolvidable 'Betty la Fea'?

Han pasado veinticinco años desde que Ana María Orozco cautivara a todo el mundo con su personaje de 'Betty la Fea', una serie que marcó un hito en la historia de la televisión. Hoy, la actriz tiene 51 años y reside en Argentina, donde vive momentos felices al lado de su pareja, el político y actor peruano Salvador del Solar.

Ana sigue vinculada al mundo de la interpretación en Buenos Aires y en el 2024 protagonizó una secuela de la citada serie, “Betty la fea, la historia continúa”, que no tuvo tanto éxito como la primera. Recientemente se subió a los escenarios teatrales junto a Salvador Lara interpretar la obra “El árbol más famoso del mundo, dando vida a una mujer que se pierde en una reserva natural y es rescatada por un guardabosques.

La actriz estuvo casada anteriormente con el músico argentino Martín Quaglia, con el que tiene dos hijas, Lucrecia y Mia, y del que se separó en el 2006.

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello Agencia EFE

Colombiana de nacimiento y argentina de adopción, Ana María sigue siendo un personaje muy conocido por el público. Gracias a Betty, alcanzó una tremenda popularidad que ni se ha desvanecido con el paso del tiempo.

Además de su carrera artística, Orozco es licenciada en Lenguas Modernas por la Universidad de Bogotá. De ella cuentan que es una mujer muy culta e inteligente, muy preparada para desenvolverse en cualquier situación.

A nivel personal, se la considera una persona sencilla, a la que no se le ha subido la fama a la cabeza. Hace una vida muy normal, volcada en sus hijas, su pareja y su profesión. En el barrio bonaerense donde vive es una vecina más que se codea con todo el mundo.